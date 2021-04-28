Спасатели планируют идти на Тоомпеа. Министр признает наличие проблемы(1)
По словам доверенного лица профсоюза Калле Кооп, есть большая вероятность того, что со своими требованиями спасатели придут на Тоомпеа. Разумеется, когда уровень заболеваемости коронавирусом спадет, и такие собрания будут разрешены.
А до этого профсоюз планирует провести в ближайшее время виртуальную акцию.
Министр внутренних дел Кристьян Яани признает, что рост зарплат спасателей в условиях дефицита бюджета был недостаточным.
По его словам, то, насколько можно поднять зарплаты работникам различных отраслей, выяснится к осени, когда будет обсуждаться бюджет 2022 года.
"Проведенный в МВД анализ показал, что для сохранения персонала в сфере внутренней безопасности и притока новых кадров надо поднять зарплату сотрудников как минимум до 1,2 средней по Эстонии", — сказал Яани. По его словам, министерство поставило себе целью достичь этого уровня за четыре года.