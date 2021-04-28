28.04.2021, 21:00
В Таллинне по заболеваемости COVID-19 на первое место вышел Хааберсти
pixabay.com
Количество случаев заражения в Эстонии продолжает снижаться, но риск инфицирования всёееще остается высоким, отметила советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко.
По ее словам, во многих уездах показатели говорят о снижении заболеваемости, но ситуация по стране не однородная, передает rus.err.
В Таллинне наиболее высокий показатель заражаемости на минувшей неделе отмечен в районе Хааберсти. За ним следуют Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинн.
Также большое число случаев заражения связано с поездками за границу, что потенциально может стать причиной появления в стране новых вариантов коронавируса, отметила Донченко.