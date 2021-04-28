В Таллинне по заболеваемости COVID-19 на первое место вышел Хааберсти

По ее словам, во многих уездах показатели говорят о снижении заболеваемости, но ситуация по стране не однородная, передает rus.err.

В Таллинне наиболее высокий показатель заражаемости на минувшей неделе отмечен в районе Хааберсти. За ним следуют Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинн.

Также большое число случаев заражения связано с поездками за границу, что потенциально может стать причиной появления в стране новых вариантов коронавируса, отметила Донченко.