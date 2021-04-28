Глава дипломатии Евросоюза: не следует ожидать скорого улучшения отношений с Россией

"Думаю, мы должны быть готовы к затяжному и тяжелому периоду в наших отношениях с Россией", — заявил он в среду, 28 апреля, в Европарламенте. По его словам, они достигли новой низшей точки и нельзя исключить, что отрицательная динамика будет продолжаться.

При этом главный дипломат Евросоюза указал на некоторые "очевидные примеры" ухудшившихся отношений — ситуацию на востоке Украины, состояние здоровья отбывающего реальный срок критика Кремля Алексея Навального, конфликт с Чехией и постоянную дезинформацию со стороны РФ.

Боррель: Россия стремится углубить конфронтацию с Западом

В частности, он отметил, что несмотря на заявления об отводе российских войск от украинской границы, Москва "не продемонстрировала готовности покончить с конфликтом". Кроме того, Боррель выразил "глубокие опасения" в связи с процессом по признанию экстремистскими организаций Алексея Навального. При этом в связи с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму следует ожидать не улучшения ситуации, а, напротив, еще большего ограничения основополагающих свобод в стране, добавил Боррель.

Одновременно он подчеркнул, что считает "крайне серьезными" обвинения в причастности России к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. ЕС выразил "полную поддержку и солидарность" правительству в Праге, напомнил глава европейской дипломатии.

Боррель также заявил о внушающей опасения позиции российских властей, которые, по всей видимости, преднамеренно стремятся углубить конфронтацию с Западом. "Мы должны найти предварительное компромиссное решение, которое бы предотвратило постоянную конфронтацию с соседом, по-видимому решившим действовать как противник", — указал он. Боррель также подчеркнул, что ЕС не согласится с устрашающими мерами Москвы.

Конфликты с Украиной и Чехией