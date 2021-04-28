Маарду выплатит пособия многодетным и малообеспеченным семьям, а также участникам Второй мировой

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, город предлагает семьям с детьми и пожилым людям обширную помощь.

”Во время кризиса важно помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Поддержка семей с детьми и пожилых людей всегда была приоритетом для нас, и к приближающему Дню матери мы приготовили для малообеспеченных, многодетных и семей, которые воспитывают особых детей хороший подарок. Не останутся без заботы и наши ветераны”, — сообщил мэр.

Суммы пособия следующие:

1. если в семье 3 или 4 несовершеннолетних ребенка — сумма пособия 125 евро на семью;

2. если в семье 5 или больше несовершеннолетних ребенка — сумма пособия 150 евро на семью;

3. если семья малообеспеченная и воспитывает 1 или 2 несовершеннолетних детей — сумма пособия 75-100 евро на семью;

4. если в семье растет несовершеннолетний ребенок с особыми потребностями — сумма пособия 50 евро на ребенка;

5. бывшие несовершеннолетние узники фашизма и участники Второй мировой войны получат по 100 евро.

Для получения пособия необходим заполнить и дигитально подписать зявление по ссылке https://bit.ly/3oh4BNS и отправить его на емайл danila.kuznetsov@maardu.ee. Заявления можно подать до 11 июня 2021 (включительно).

NB! Бывшие несовершеннолетние узники фашизма и участники Второй мировой войны заявление подавать не должны.