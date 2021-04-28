Внимание! С четверга сможет вакцинироваться любой житель Ида-Вирумаа. При одном условии

Сейчас в Ида-Вирумаа охват вакцинацией самый низкий в стране, по состоянию на сегодняшнее утро вакцинировано около 16% населения данного уезда. Таким образом, вакцинация близких — один из способов повышения охвата. План вакцинации от COVID-19 в Эстонии предусматривает, что в целях улучшения охвата вакцинации большее количество вакцин и особое внимание может направляться в регионы с более высоким уровнем инфицирования и/или более низким уровнем вакцинации.

С завтрашнего дня люди в возрасте 70 лет и старше, проживающие согласно данным регистра населения в Ида-Вирумаа, могут быть вакцинированы вместе с человеком или родственником, проживающим согласно регистру населения также в Ида-Вирумаа. Все люди в возрасте старше 18 лет могут пройти вакцинацию вместе с пожилым человеком.

Руководитель проекта вакцинации Марек Сеэр сказал, что, поскольку пожилым людям часто трудно передвигаться, такая возможность для многих более молодых людей является мотивацией в помощи пожилому человеку в посещении места вакцинации. ”Пожилые люди наиболее уязвимы в отношении вируса COVID-19 и при заболевании данной инфекцией с большей вероятностью могут попасть в больницу. Мы призываем позаботиться о пожилых людях и помочь им с вакцинацией, конечно, при условии, что они сами хотят этого”, — добавил Сеер.

Подходящее время и место вакцинации можно выбрать на сайте дигитальной регистратуры digiregistratuur.ee. Также можно связаться с больницей, проводящей вакцинацию, или позвонить партнерам Больничной кассы из частного сектора, работающих в Ида-Вирумаа.

Нарвская Больница в городе Нарва, телефоны регистратуры в больнице — 356 1144, 3572778, 3572779, на звонки отвечают с понедельника по пятницу с 07:30 до 18:30.

AS Silmarõõm проводит вакцинацию в городе Йыхви, регистрация по телефону 6380003 — на звонки отвечают ежедневно с 09:00 до 18:00, а также в городе Раквере — телефон 638 0858, на звонки отвечают ежедневно с 09:00 до 18:00.