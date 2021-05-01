Местный русский не знает, что происходит в жизни эстонца

"Некоторое время я сознательно слежу за тем, освещается ли то или иное важное событие эстонского общества в русскоязычных СМИ, но в основном этого не происходит. Этой весной особенно остро заметно, что Эстонию предпочитают поливать грязью. Стоит появиться хорошей истории или дискуссии, на русском языке вы их не найдёте. Страшно, что в 2021 году проживающие в Эстонии русские, похоже, вообще не знают, что происходит в жизни эстонцев", — пишет Кайре.