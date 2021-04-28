ЧП и криминал
28.04.2021, 18:55

Волна мошенничества выросла до невероятных масштабов! Число эпизодов за пару дней вызывает оторопь

 (4)
Vaid telefoni teel öeldud „JAH“ ei ole piisav
Vaid telefoni teel öeldud „JAH“ ei ole piisav
Foto: Anni Õnneleid
Полиция подробно информирует жителепй Эстонии о зарегистрированных 26 и 27 апреля случаях мошенничества в Таллинне и Харьюмаа.

"Звонок из банка"

26 апреля зарегистрировано три мошенничества, когда преступники звонили под видом сотрудников банка. В одном случае 43-летняя женщина получила звонок от имени Swedbank по номеру +372 631 0130. Незнакомая женщина сказала, что кто-то пытается совершить на счету странную сделку. Звонящая знала личный код, номер карты и кредитной карты, а также признак пользователя интернет-банка жертвы. Пострадавшую попросили ввести ПИН-коды от Smart-ID, в результате было снято со счета 2470 евро.

54-летнему мужчине позвонили с номера +3726880400 от имени банка SEB с рассказом, что кто-то пытается снять деньги с его банковской карточки. Мошенники пообещали установить на счет защитную программу и для этого попросили ввести ПИН-коды. Ущерб 1400 евро.

57-летняя женщина получила звонок от имени Swedbank по номеру +3727248601 также с рассказом, что кто-то пытается снять деньги с его банковской карточки. Мошенники пообещали установить на счет защитную программу и для этого попросили ввести ПИН-коды, ущерб 10 000 евро.

27 апреля также зарегистрировано 4 случая.

54-летнему мужчине позвонили с номера +372 616 2222 от имени банка SEB под предлогом, что кто-то хочет украсть деньги со счета. Для установки "защиты" попросили ввести ПИН-коды. Со счета пропало 6139 евро. Еще двоим пострадавшим позвонили с подобными рассказами якобы из Swedbank и убедили жертв в необходимость "установить защитную программу". 46-летний мужчина ввел PIN-коды и лишился 6188 еврo. 51-летний мужчина сообщил звонящему признак пользователя своего интернет-банка и пароли. Позже пострадавший увидел, что со счета сняли 1550 евро. Мужчина сразу же связался с банком и банк смог заблокировать ходатайство о кредите, которые подали мошенники от имени жертвы. 29-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что стал жертвой мошенников, которым передал по телефону свои банковские данные. Со счета сняли 4000 евро.

Другие мошенничества

47-летний мужчина увидел в Facebook рекламу сайта ingoinvest.com. Люди, представившиеся маклерами платформы, помогли ему "открыть счет" и мужчина сделал первый взнос в сумме 212 евро. Мошенники получили дистанционный доступ к его компьютеру, открыли на его имя несколько кошельков криптовалюты и оформили на его имя быстрых займов в сумме 6500 и 1950 евро, а также совершали о его имени переводы через фирму Coinbase Ireland ltd в сумме 12 600 и 4300 еври. Мужчине нанесен ущерб в сумме 17 112 евро.

45-летнему мужчине позвонили с номера с кодом Польши и предложили торговать акциями на сайте eurostandarte.com. Мужчина ознакомился с сайтом, открыл счет и сделал первый взнос в сумме 208,68 евро, введя данные своей кредитки на сайт. После этого лица, представившиеся маклерами, через Whatsapp выразили желание установить на его телефон программы AnyDesk и Metatrade 4, а также потребовали прислать им копии личных документов и счета за коммунальные расходы. Мужчина понял, что это мошенничество, но забрать первый взнос ему не удалось.

59-летняя женщина нашла на сайте okidoki.ее объявление, что фирмы Worldline OÜ и Everypay AS предлагают работу на дому, суть работы – совершать денежные переводы через свой счет. Женщина сообщила "работодателю" о своем интересе. Через Viber ей прислали ссылки и попросили зарегистрироваться, назвать признак пользователя интернет-банка и ввести ПИН-коды Smart-ID. Ей пришло сообщение, что она принята на работу в Wordline Payment Estonia OÜ-s. На самом деле на ее имя оформили быстрый кредит в размере 6500 евро, а также сняли с счета 990 евро. При помощи своего банка женщине удалось частично вернуть деньги, но общий ущерб составляет 4506 евро.

Руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас напоминает:

Предложение о том, что кто-то, по сути, хочет через ваш счет заниматься отмыванием денег, уже должно остановить любого соискателя работы. Ни одна законопослушная фирма не может предлагать такой работы. Большая проблема в том, что люди с легкостью делятся очень личной информацией, не вникнув, кому и зачем они ее сообщают. Прохожему на улице мы не сказали бы всегда и свой номер телефона, такую же логику надо применять и в общении в интернете.

Относитесь бережно к своим ПИН-кодам и другой личной информации, это часть вашего идентитета. Имея на руках копии ваших документов, признак пользователя интернет-банка, ПИН-коды преступники получают свободный доступ к тем деньгам, которые есть на вашем счету, а также создают вам дополнительные долги, когда берут ваше имя займы.

Если кто-то передал свои данные незнакомцам, сейчас понял, что это мошенничество, не обратился еще в полицию, пожалуйста, закройте все карты и счета, данные о которых вы передали. Заблокировать счет можно в своем банке, ID-карту по номеру +372 677 3377 и конечно же, обратитесь, в обратитесь в полицию.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)