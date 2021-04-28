Волна мошенничества выросла до невероятных масштабов! Число эпизодов за пару дней вызывает оторопь

47-летний мужчина увидел в Facebook рекламу сайта ingoinvest.com. Люди, представившиеся маклерами платформы, помогли ему "открыть счет" и мужчина сделал первый взнос в сумме 212 евро. Мошенники получили дистанционный доступ к его компьютеру, открыли на его имя несколько кошельков криптовалюты и оформили на его имя быстрых займов в сумме 6500 и 1950 евро, а также совершали о его имени переводы через фирму Coinbase Ireland ltd в сумме 12 600 и 4300 еври. Мужчине нанесен ущерб в сумме 17 112 евро.

54-летнему мужчине позвонили с номера +372 616 2222 от имени банка SEB под предлогом, что кто-то хочет украсть деньги со счета. Для установки "защиты" попросили ввести ПИН-коды. Со счета пропало 6139 евро. Еще двоим пострадавшим позвонили с подобными рассказами якобы из Swedbank и убедили жертв в необходимость "установить защитную программу". 46-летний мужчина ввел PIN-коды и лишился 6188 еврo. 51-летний мужчина сообщил звонящему признак пользователя своего интернет-банка и пароли. Позже пострадавший увидел, что со счета сняли 1550 евро. Мужчина сразу же связался с банком и банк смог заблокировать ходатайство о кредите, которые подали мошенники от имени жертвы. 29-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что стал жертвой мошенников, которым передал по телефону свои банковские данные. Со счета сняли 4000 евро.

57-летняя женщина получила звонок от имени Swedbank по номеру +3727248601 также с рассказом, что кто-то пытается снять деньги с его банковской карточки. Мошенники пообещали установить на счет защитную программу и для этого попросили ввести ПИН-коды, ущерб 10 000 евро.

54-летнему мужчине позвонили с номера +3726880400 от имени банка SEB с рассказом, что кто-то пытается снять деньги с его банковской карточки. Мошенники пообещали установить на счет защитную программу и для этого попросили ввести ПИН-коды. Ущерб 1400 евро.

26 апреля зарегистрировано три мошенничества, когда преступники звонили под видом сотрудников банка. В одном случае 43-летняя женщина получила звонок от имени Swedbank по номеру +372 631 0130. Незнакомая женщина сказала, что кто-то пытается совершить на счету странную сделку. Звонящая знала личный код, номер карты и кредитной карты, а также признак пользователя интернет-банка жертвы. Пострадавшую попросили ввести ПИН-коды от Smart-ID , в результате было снято со счета 2470 евро.

45-летнему мужчине позвонили с номера с кодом Польши и предложили торговать акциями на сайте eurostandarte.com. Мужчина ознакомился с сайтом, открыл счет и сделал первый взнос в сумме 208,68 евро, введя данные своей кредитки на сайт. После этого лица, представившиеся маклерами, через Whatsapp выразили желание установить на его телефон программы AnyDesk и Metatrade 4, а также потребовали прислать им копии личных документов и счета за коммунальные расходы. Мужчина понял, что это мошенничество, но забрать первый взнос ему не удалось.

59-летняя женщина нашла на сайте okidoki.ее объявление, что фирмы Worldline OÜ и Everypay AS предлагают работу на дому, суть работы – совершать денежные переводы через свой счет. Женщина сообщила "работодателю" о своем интересе. Через Viber ей прислали ссылки и попросили зарегистрироваться, назвать признак пользователя интернет-банка и ввести ПИН-коды Smart-ID. Ей пришло сообщение, что она принята на работу в Wordline Payment Estonia OÜ-s. На самом деле на ее имя оформили быстрый кредит в размере 6500 евро, а также сняли с счета 990 евро. При помощи своего банка женщине удалось частично вернуть деньги, но общий ущерб составляет 4506 евро.

Руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас напоминает:

Предложение о том, что кто-то, по сути, хочет через ваш счет заниматься отмыванием денег, уже должно остановить любого соискателя работы. Ни одна законопослушная фирма не может предлагать такой работы. Большая проблема в том, что люди с легкостью делятся очень личной информацией, не вникнув, кому и зачем они ее сообщают. Прохожему на улице мы не сказали бы всегда и свой номер телефона, такую же логику надо применять и в общении в интернете.

Относитесь бережно к своим ПИН-кодам и другой личной информации, это часть вашего идентитета. Имея на руках копии ваших документов, признак пользователя интернет-банка, ПИН-коды преступники получают свободный доступ к тем деньгам, которые есть на вашем счету, а также создают вам дополнительные долги, когда берут ваше имя займы.

Если кто-то передал свои данные незнакомцам, сейчас понял, что это мошенничество, не обратился еще в полицию, пожалуйста, закройте все карты и счета, данные о которых вы передали. Заблокировать счет можно в своем банке, ID-карту по номеру +372 677 3377 и конечно же, обратитесь, в обратитесь в полицию.