В Европарламенте предложили остановить "Северный поток - 2" и лишить Россию SWIFT. Ответ МИД РФ звучит угрожающе

Авторы документа также потребовали остановить достройку газопровода ”Северный поток — 2” и отказаться от импорта нефти и газа из России. Кроме того, они предложили заморозить европейские активы ”олигархов, близких к российским властям” и аннулировать их визы.

В проекте резолюции говорится, что эти меры предлагается принять в случае, если ”наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России”.

Авторы документа ”сожалеют о нынешнем состоянии отношений между ЕС и Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении и прямых нападениях на государства-члены ЕС”.

Также в документе авторы упоминают уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и ”преступная деятельность” в Чехии, пишет РБК.

В МИД РФ ответили

Москва ответит в случае реализации угроз отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских, передает ”РИА Новости”.

”Пусть попробуют”, — сказал Крутских в ответ на вопрос, как Россия будет реагировать на соответствующие попытки.

По его словам, то, что такие попытки не предпринимаются, свидетельствует о том, что за последние годы Россия укрепила свою обороноспособность. Поэтому вряд ли кто-то захотел бы пойти на такой риск, ”в мире камикадзе не существует”, добавил он.

”Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем”, — сказал Крутских.