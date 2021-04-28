Идет следствие: полиция сообщила новые детали несчастья с ребенком в Саку

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, на данный момент известно, что дети играли в песочнице и в ходе игры в какой-то момент песок попал в дыхательные пути ребенка таким образом, что ребенок перестал дышать.

"Другие дети также играли в песочнице. Пострадавший ребенок в момент, когда его нашли, был частично под песком. Когда воспитатель заметила ребенка, она сразу же стала прочищать дыхательные пути ребенка, начала реанимирование, былa вызвана помощь по 112. Патруль полиции прибыл на место за четыре минуты, принял на себя реанимирование, сразу после этого приехала скорая помощь, которой передали ребенка, — сказал Тамбре. — Делопроизводство начато для того, чтобы выяснить, что и как произошло. Также следствие должно выяснить, виновен ли кто-то в случившемся".

"Как нам известно, в детсаду не было меньше воспитателей, все группы были открыты и число воспитателей было обычным, — добавил он. — Когда случается что-то с детьми, это больной удар для всех. Мы желаем сил пострадавшему ребенку и его родителям".

"Следователи продолжают работу по выяснению причин данного проиcшествия с такими тяжелыми последствиями. Понятно, что самый большой вопрос — как голова ребенка оказалась под песком на такое долгое время, что остановилось дыхание. Знаем, что в это время воспитатель была также с детьми на улице. Следствие должно установить череду событий и все, что предшествовало несчастному случаю, и то, кто и где находился в это время. На выяснение всех обстоятельств уйдет время", — сказала прокурор Леа Пяхкель.