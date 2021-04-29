Юлия Тимербулатова: слово свободно, но за слова надо отвечать

У нас к месту и не к месту любят вспоминать, как президент Керсти Кальюлайд явилась в парламент в свитшоте с надписью ”Sõna on vaba” (”Слово свободно”). Выражение стало крылатым. Только вот вряд ли оно применимо к ситуации, когда каждый считает нормальным безнаказанно оскорбить, унизить или втоптать в грязь другого человека только потому, что у нас есть такая свобода. Расскажу о своем опыте борьбы с интернет-хамством и победы над ним, потому что уверена: свобода не означает вседозволенность.

Возможность анонимного комментирования на портале или регистрации в соцсети под вымышленным именем создает иллюзию безнаказанности. Но обидчика можно призвать к ответу. К счастью, я бы сказала.

Когда я начала активно писать статьи на злободневные темы и публиковать их, то предполагала, что придется столкнуться с волной негатива. Я не тешила себя иллюзиями, что мои мысли и идеи всем придутся по душе. Есть шутливая поговорка: когда встречаются два адвоката, рождается три мнения. Но то же самое можно сказать про что угодно. И если Юлия Тимербулатова опубликовала свое мнение на Delfi, то у двух комментаторов могут появиться еще три диаметрально противоположных точки зрения.

И это нормально! Ненормально другое — клевета и оскорбления. Вы можете по какой-то причине назвать меня слабым политиком, никудышным председателем квартирного товарищества, плохим водителем или — в конце концов — некрасивой женщиной. В зависимости от контекста это может показаться дерзостью, грубостью, проявлением невоспитанности, шовинизмом или очень даже аргументированным суждением, потому что вы можете это обосновать.

Но вы не можете на ровном месте обвинять кого-то в совершении неблаговидных поступков, которых никогда не было. Такого морального права не дано никому. Говоря, что человек брал взятки, сел за руль пьяным или бил жену, вы выдвигаете серьезные обвинения. Причем голословные. А ведь кто-то, прочитав, в это поверит!

Тайное становится явным