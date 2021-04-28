Кылварт: правительство упустило возможность проявить человечность

Во-первых, отказ не мог быть связан с эпидемической ситуацией. Последнее время наблюдается позитивная динамика, на основании которой ученые сделали предложения по смягчению ограничений. Это подтверждает и принятое на этой неделе решение правительства разрешить контактное обучение ученикам выпускных классов, а не только классам начальной школы, как это было решено еще на прошлой неделе. То есть дополнительные смягчения на самом деле были возможны и допускаются учеными и правительством. Причем большее количество учеников в школе значительно увеличивает количество контактов, а значит теоретические риски больше, чем в случае с предложением Союза церквей Эстонии и мэрии Таллинна.

Во-вторых, не хочется верить, что отказ был связан с пренебрежительным отношением к церкви как к институту. Хочется напомнить, что хоть Эстония и не религиозная страна, и власть, естественно, отделена от церкви, но все же треть населения считают себя верующими. Подавляющее число верующих — христиане. Безусловно, сфера образования занимает в нашей жизни более чем значимое место. Поэтому снятие ограничений прежде всего в школах — оправданно и логично. Хочется все же напомнить, что христианство является базой культурных и духовных ценностей не только для многих жителей Эстонии, но и для всего европейского пространства — территориального и ментального. Первая школа, построенная в Эстонии, была церковной, и образование на эстонском языке появилось благодаря протестантской церкви. Первая книга, напечатанная на эстонском языке и дошедшая до наших дней, была опубликована в 1535 году, и это был катехизис.

Цивилизованное общество не может и не должно забывать о своих культурно-исторических связях.