ВИДЕО | Департамент здоровья: в больницах по-прежнему много ковид-пациентов. Смягчать ограничения рискованно(1)
"Число находящихся на стационарном лечении снижается медленно, — описывает ситуацию Хярма. — Отделения интенсивной терапии заполнены, и по 400 новых заболевших в день тоже не радуют".
По ее словам, нагрузка на медицинский персонал по-прежнему очень велика.
Коэффициент репродукции (заражаемости) R сегодня около 0,8, что является хорошим знаком.
В основном вирус сейчас распространяется через очаги по месту работы. Привозят COVID-19 и из поездок, но в общем эти случаи больших очагов не дают. "Не сказала бы, что очаги, связанные с путешествиями, были бы доминирующими, прежде всего — очаги на рабочих местах".
На следующей неделе ограничения заметно смягчаются. Оправдано ли это?
"Смягчать сейчас ограничения рискованно, — отмечает Хярма. — Людям нужно понимать, что смягчение крайне необходимо, чтобы не держать всё время общество под замком. Мы учимся жить вместе с вирусом, пытаемся держать Эстонию открытой. Частично".
Руководитель департамента считает, что всё сводится к поведению самих людей и их собственному выбору. "Если магазин открыт, не стоит туда бежать в час пик, когда полно народа. Неблагоразумно начинать задним число отмечать дни рождения", — предупреждает Хярма.
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