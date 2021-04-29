ВИДЕО | Департамент здоровья: в больницах по-прежнему много ковид-пациентов. Смягчать ограничения рискованно

"Число находящихся на стационарном лечении снижается медленно, — описывает ситуацию Хярма. — Отделения интенсивной терапии заполнены, и по 400 новых заболевших в день тоже не радуют".

По ее словам, нагрузка на медицинский персонал по-прежнему очень велика.

Коэффициент репродукции (заражаемости) R сегодня около 0,8, что является хорошим знаком.

В основном вирус сейчас распространяется через очаги по месту работы. Привозят COVID-19 и из поездок, но в общем эти случаи больших очагов не дают. "Не сказала бы, что очаги, связанные с путешествиями, были бы доминирующими, прежде всего — очаги на рабочих местах".

На следующей неделе ограничения заметно смягчаются. Оправдано ли это?

"Смягчать сейчас ограничения рискованно, — отмечает Хярма. — Людям нужно понимать, что смягчение крайне необходимо, чтобы не держать всё время общество под замком. Мы учимся жить вместе с вирусом, пытаемся держать Эстонию открытой. Частично".

Руководитель департамента считает, что всё сводится к поведению самих людей и их собственному выбору. "Если магазин открыт, не стоит туда бежать в час пик, когда полно народа. Неблагоразумно начинать задним число отмечать дни рождения", — предупреждает Хярма.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.