Защита Середенко, как и прокуратура, настаивает на нераскрытии деталей следствия

Орфография и пунктуация сообщения Марии Юферевой-Скуратовски сохранены.

Ответ от прокуратуры по запросу о Сергее Середенко.

Данный запрос я отправила по той простой причине, что мы декларируем, что Эстония - правовое государство, где гарантированы права человека. Независимо от того, какие обвинения выдвинуты, любое лицо до вынесения решения суда считается невиновным. Если общественность проявляет интерес и внимание к какому либо процессу, публично обращается ко мне с просьбой отреагировать на ситуацию, то моя личная обязанность, реагировать, брать ситуацию "на контроль" и информировать общественность о происходящем.

Исходя из ответа прокуратуры, Середенко воспользовался правом самостоятельного выбора адвоката, который ведет досудебное производство.

Середенко с момента задержания была обеспеченна предусмотренная законом возможность сообщить через следователя, по крайней мере, одному из близких лиц информацию о его задержании.

Для контроля состояния здоровья, Середенко обеспечен доступом к экстренной медицинской помощи круглосуточно, так же ему гарантирован контроль за состоянием здоровья.

Считаю важным отметить, что в данном ответе, прокуратура указывает, что в данный момент дело находится на стадии досудебного расследования и сейчас ведется сбор доказательств как обвинительного, так и оправдательного характера.

Нераскрытие деталей следствия в целях обеспечения справедливого разбирательства это не только позиция прокуратуры, но и защиты Середенко. Тем более, что ему до сих пор не предъявлено обвинение.

Так же не менее важно, что прокуратура озвучивает, что при расследовании учитывается и общественное внимание вокруг данного дела. Дополнительная информация по делу будет раскрыта тогда, когда это будет возможно сделать без ущерба для Середенко и следствия.

После консультации с юристом я намерена разработать собственную стратегию депутатского контроля подобных ситуаций, руководствуясь в первую очередь принципом - "не навреди".

В марте 2021 года юрист Сергей Середенко, являющийся членом не представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), был взят под стражу. Его подозревают в антигосударственной деятельности.