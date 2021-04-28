ВИДЕО: "Манчестер Сити" одержал победу в полуфинале Лиги чемпионов

ПСЖ открыл счет на 15-й минуте после розыгрыша углового. Во втором тайме манчестерцы переломили ход поединка. Победный мяч на 71-й минуте забил со штрафного удара Рияд Марез, нашедший брешь в стенке парижан.

Несмотря на победу английского клуба в Париже, исход полуфинального противостояния пока открыт. Ответный поединок состоится через неделю. На предыдущих стадиях Лиги чемпионов ПСЖ добивался успеха за счет побед в гостях над "Барселоной" и "Баварией".