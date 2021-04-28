28.04.2021, 16:55
СЕГОДНЯ: Полуфинал Лиги чемпионов: ПСЖ против "Манчестер Сити"
Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix
Во второй полуфинальной паре Лиги чемпионов футболисты французского ПСЖ принимают на своем поле английский "Манчестер Сити" (начало в 22:00).
Парижане в прошлом году уже играли в полуфинале Лиги чемпионов, лидер чемпионата Англии последний раз до этой стадии турнира добирался в 2016 году.
На предыдущей стадии Лиги чемпионов ПСЖ по сумме двух матчей выбил из розыгрыша прошлогоднего победителя турнира германскую "Баварию". Лидер чемпионата Англии победил другого представителя Бундеслиги дортмундскую "Боруссию".
Главный козырь ПСЖ - атакующий дуэт в лице Килиана Мбаппе и Неймара. Состав манчестерского клуба более сбалансированный.