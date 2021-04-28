28.04.2021, 23:55
"Манчестер Сити" рвется в финал Лиги чемпионов
Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters/Scanpix
Во второй полуфинальной паре Лиги чемпионов футболисты французского ПСЖ проиграли на своем поле английскому "Манчестер Сити" - 1:2 (1:0).
ПСЖ открыл счет на 15-й минуте после розыгрыша углового. Во втором тайме манчестерцы переломили ход поединка. Победный мяч на 71-й минуте забил со штрафного удара Рияд Марез, нашедший брешь в стенке парижан.
Несмотря на победу английского клуба в Париже, исход этого противостояния пока открыт. На предыдущих стадиях плей-офф ПСЖ добивался успеха за счет побед в гостях над "Барселоной" и Баварией".