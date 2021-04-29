Ирья Лутсар: непривитый работник может представлять недопустимую опасность

Существует ли в Эстонии возможность, что предприятия или организации станут использовать метод обязательной вакцинации?

Обязательную вакцинацию как таковую я не поддерживаю, это скорее вызовет желание действовать наперекор, чем принесет пользу. Но всё же надо на определенных рабочих местах взвесить — может ли невакцинированный человек, выполняя свою работу, быть опасным для других.

К примеру, если медик работает в отделении, где находятся люди со слабым иммунитетом, для которых инфекционное заболевание может закончиться очень тяжелым расстройством здоровья. В этом случае работодатель обсудит с работником пользу возможной вакцинации и риски, исходящие из отказа от нее.

Если работодатель считает, что непривитый работник может представлять опасность для группы очень уязвимых больных, то он может предложить медику работу в каком-то другом отделении, где нет больных с сильно ослабленным иммунитетом. Это не принудительное вакцинирование, а скорее забота работодателя о том, чтобы лежащие в лечебном учреждении больные получили бы наилучшее лечение, чтобы их здоровье не подвергалось в больнице опасности.

Оправдана ли инициатива EKRE?

Я не юрист и не обществовед, чтобы ответить на данный вопрос. Думаю, что у работника в Эстонии есть ряд возможностей, чтобы защитить свои интересы.

Насколько известно, в Литве в определенных секторах (медицина, социальные дома, школы, общественное питание) сделали вакцинирование обязательным. Могла бы Эстонии пойти тем же путём, учитывая, что на подходе могут быть новые волны коронавируса?

Как уже было сказано, на определенных рабочих местах в интересах больных важно, чтобы работники были бы привиты. Надеюсь, что работающие в наших медицинских учреждениях люди понимают, для чего проводится вакцинация и как она защищает их самих, а также их больных.

Мое личное мнение таково: больше пользы, когда люди сами понимают необходимость каких-то действий, чем если их к этому вынуждают.