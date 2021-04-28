Кальюлайд: наша цель — превратить Ида-Вирумаа в жемчужину Балтии. Кажется, у нас есть для этого достаточно денег(41)
Добро пожаловать на ”День перспективы справедливого перехода”! Если вдуматься в эти слова, то они совершенно точны. Вероятно, такое название не обладает самым высоким в мире маркетинговым потенциалом, даже цифры 24 или 48 в конце не присутствуют, но на самом деле оно неожиданно верно.
Задумаемся. Перспектива — да, мы строим планы и составляем программы, но цель сегодняшнего мероприятия или, по крайней мере, моей речи, состоит прежде всего в том, чтобы обрисовать картину того, к чему мы хотим прийти. Так что перспектива подходит. Переход — да, мы говорим не просто о развитии в каком-то направлении, а о намного более масштабном процессе. О переходе от одной модели к другой, о полном изменении. Так что и это правильно.
И, наконец, справедливый. В обычном понимании — беспристрастный и такой, которого ты достоин. Но если обратиться к толковому словарю, то найдем еще и ”соответствующий истине, действительности”, а значит — учитывающий все обстоятельства. Именно поэтому мне нравится данный термин, и таким мне хотелось бы видеть всю перспективу развития Ида-Вирумаа, которую наши светлые головы будут обсуждать здесь следующие два дня. Учитывающий все обстоятельства.
Потому что люди в Ида-Вирумаа должны видеть ясную картину. Им надо, чтобы мы нарисовали себе, разумеется, вместе со здешними людьми, такой регион, каким он мог бы стать в 2035 году, если в дорожной карте правительства будет отмечен момент, начиная с которого сланец больше не будет использоваться для производства электричества.
Конечно, мы все знаем, что на свободном рынке этот момент может наступить для нас еще раньше, совершенно независимо от того, что думает та или иная политическая сила по поводу обещаний в коалиционном договоре или перед выборами. Эти изменения происходят, потому что мы являемся частью большого рынка. Их нельзя остановить.
Можно лишь спрятать голову в песок и рекомендовать сделать это и другим, или дать ложные обещания, будто есть возможность зацепиться за прошлое.
Ее нет. Будем говорить честно.
Подчеркиваю — неважно, верите ли вы в изменение климата. Неважно, считаете ли вы глобальные шаги разумными и своевременными. Изменение происходит, потому что окружающие нас страны, наши целевые рынки, и не только энергетический сектор, а весь рынок в комплексе, решил измениться и стать климатически нейтральным.
В дальнейшем наши торговые партнеры больше не хотят покупать ни фоссильную энергию, ни товары, произведенные при ее использовании. 60% мировой экономики уже обеспечено различными климатически нейтральными обещаниями. Тот, кто делает вид, что все это можно проигнорировать без серьезного экономического ущерба, — обманывает. Делает он это во имя голосов или из лености мысли, от нежелания что-то менять, неважно.
Изменение происходит. Что же надо сделать, чтобы мы извлекли из этого в долгосрочной перспективе выгоду и сохранили в краткосрочной перспективе контроль над возникающими рисками? Как помочь людям, для которых это изменение означает серьезные перемены в жизни?
Прежде всего: амбиция.
Цель всех наших сегодняшних и последующих мозговых штурмов, а также составляемых государством планов, не должна ограничиваться лишь как можно более эффективным расходованием выделенных на справедливый переход денег. Цель должна быть намного шире — вызвать к жизни такие содержательные перемены, такое новое развитие региона, которое превратит его в жемчужину Балтии.
Впервые в истории кажется, что у нас есть для этого достаточно денег. Есть и достаточно опыта, потому что мы знаем, как быстрые, хотя и в целом позитивные перемены в структуре экономики могут больно ударить по простым людям, лишить их работы и смелости смотреть в будущее.
Эстонское государство больше не является таким беспомощным, каким оно было в период закрытия Кренгольма. Теперь мы можем помогать людям, а не только смотреть, чтобы кто-то не остался голодным.
Мы можем помогать таким образом, чтобы поддерживать веру людей в себя. Потому что самое важное знание для каждого трудового человека состоит в том, что его труд важен. Созданное им имеет значение для общества. И для нашего общества важна как уже завершенная работа, которая сейчас изменяется, заканчивается, так и то усилие, которое человек (если необходимо, то при поддержке государства) делает, чтобы идти в ногу с изменениями, в поисках нового начала.
Важнее всего поддерживать в человеке самоощущение в течение всего процесса перемен.
Достойный переход для людей Ида-Вирумаа может базироваться на уважении того, что они до сих пор сделали для Эстонии. И на уважительном сотрудничестве по формированию нового Ида-Вирумаа.
Такой должна быть наша амбиция.
Во-вторых: более широкая картина.
Фонд справедливого перехода — лишь один из источников финансирования. Эти деньги вместе с условиями и ограничениями не должны стать влияющим на все перемены фактором, в соответствии с которым составляются планы. Прежде всего, должен иметься четкий комплексный план развития.
Сначала экономика.
Что заменит в Ида-Вирумаа сланцевую промышленность? Будет ли это обновляющийся энергетический сектор, например, водородное хозяйство? Или производство экономичных строительных материалов из старой сланцевой золы? Будет это уже существующая миграция эстонской промышленности в регион, который необходимо умело поддерживать? Или современная лесохимия? Несомненно, это также туристический регион Нарва-Йыэсуу и еще многое другое.
Мы уже видим инициативы Hydrogen Valley и многое другое.
Затем образование.
Социальная мобильность молодежи Ида-Вирумаа должна быть такой же, как и в остальной Эстонии. Это означает нормальное владение эстонским языком к моменту окончания основной школы. Это также означает, что и профессиональное образование в Ида-Вирумаа следует давать на эстонском языке, чтобы у молодежи возник необходимый профессиональный словарный запас. Это означает отдельную поддержку регионального вклада Нарвского колледжа и Колледжа ТТУ в более широком смысле, чем позволяют бюджеты этих вузов. Это означает успешное использование базы практики SKA на благо региона.
Нельзя забывать о вкладе самих людей — например, зарождается Йыхвиская технологическая школа, а появившиеся в Йыхви и Кохтла-Ярве государственные гимназии уже заслужили поддержку местной общины.
Затем жилая среда.
Жилой фонд Ида-Вирумаа необходимо привести в порядок. Здешние домовые товарищества должны стать более устойчивыми к росту расходов на отопление, как в Таллинне и Тарту. Люди из опустевших домов в Кохтла-Ярве должны получить достойные предложения занять прошедшие реновацию площади, чтобы часть домов при необходимости можно было снести.
Далее идут культура и спорт.
Многие местные культурные и спортивные сооружения поддерживались за счет муниципального бюджета, который во время высоких тарифов на сланцевые ресурсы был богаче, чем в других регионах Эстонии. Теперь этого не будет. Но местные самоуправления должны чувствовать, что государство в следующие 10-20 лет залатает вызванные потерей ресурсных тарифов бюджетные дыры. Поддержку должны получить спортивные базы в волости Иллука и в Нарве, учреждения культуры в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве.
Так мы перейдем от амбиции и общей картины к конкретной дорожной карте. И только сейчас мы начинаем говорить о деньгах. Потому что бросившись тратить средства без формулировки амбиции и ощущения общей картины, мы, конечно же, обеспечим при поддержке денег какой-то прогресс региона, но долгосрочная выгода от каждого инвестированного евро останется ничтожной.
Итак, деньги. Это ведь не только деньги справедливого перехода. Необходимо, постоянно думая о нашей амбиции и общей картине и стремясь к реализации комплексной цели, комбинировать деньги справедливого перехода, частные инвестиции, госбюджет и, конечно же, другие фонды ЕС.
Еще несколько замечаний и рекомендаций по составлению технического или, если хотите, тактического плана.
Во-первых, разделение тем. Социальные вопросы — зарплаты, коммунальные расходы, здоровье, жилая среда, образование. Их следует рассматривать отдельно, как отдельно надо заниматься вопросами энергобезопасности, окружающей среды, проблемами предприятий сланцевого сектора. Всем этим надо заниматься, причем заниматься отдельно — только так можно будет двигаться дальше.
Это означает, что политики смогут преодолеть соблазн приобретения дешевой популярности, играя на страхах и проблемах людей.
Неправильно думать, что исчезновение сланцевой энергетики означает потерю работы. И поэтому сланцевая энергетика не должна исчезнуть.
Неправильно думать, что переработка промышленных отходов означает, что владеющее мусорной свалкой местное самоуправление потеряет доход от складирования отходов. И поэтому тормозится развитие технологий переработки отходов.
Неправильно думать, что структурные изменения в экономике означают рост безработицы, и поэтому мы этих изменений не совершаем.
Побочные влияния любого из изменений надо фиксировать отдельно и отдельно же их решать, а не откладывать принципиальное и необходимое изменение на неопределенный срок, потому что мы боимся побочных влияний так сильно, что решаем плыть по течению.
Большие изменения в экономике Эстонии, ее серьезный рост и завоевание своего места на богатых рынках не было достигнуто само собой. Это стало возможным благодаря разумным решениям по формированию экономической среды, смелости людей, предприятий и государства признать, что делать нечего — идя старой дорогой, мы не увидим лучшего будущего.
Еще раз подчеркну: для тех перемен, в которых сейчас нуждается Ида-Вирумаа, у нас, в отличие от бурных 90-х или разрушения текстильного сектора на рубеже веков, есть и средства, и опыт.
Не хватает тех, кто возьмет на себя ответственность. Лидеров. Их мы должны искать среди политиков, избиратель должен уметь различать их среди тех, кто дает ложные и пустые обещания, пусть даже они кажутся такими реальными. Они ошибаются, если не лгут.
Политикам же хочется посоветовать найти обладающего очень серьезными полномочиями руководителя проекта поворота Ида-Вирумаа, пусть даже министра без портфеля. Который имел бы возможность взять и выполнить при создании нового Ида-Вирумаа все то, что важно для здешних людей и полезно для всей Эстонии.
Все это надо было сделать еще вчера, как обычно бывает. Но уже наступило сегодня, поэтому медлить больше нельзя. И все же — festina lente, сначала амбиция, затем общая картина, а потом работа!
И, самое важное, вернемся к началу разговора. Изменения, о которых мы говорим, нельзя вызвать к жизни для людей и за них. Люди, наиболее яркие лидеры этого региона, уже начали действовать. Чтобы наращивать изменения, можно опереться на их широкие плечи. Свободная сцена в Нарве. Нарвские молодежные объединения, например, VitaTiim. Культурные и спортивные энтузиасты.
Йыхвиская технологическая школа, кстати, только что объявила прием, и за первые дни над вступительными заданиями начали работать более 300 человек. В первый год будет принято 200 учащихся. И сегодня я заканчиваю призывом к тем, кто хочет внести свой вклад в развитие региона и сделать это сразу, — поступайте! Если вы чувствуете, что именно ваше рабочее место находится под угрозой по причине будущих изменений, поступайте! Все, что от вас требуется, это возраст не менее 18 лет и диплом об окончании основной школы, желание учиться программированию и любовь к Ида-Вирумаа, а также желание провести здесь несколько красивых лет своей жизни, а может и всю жизнь.