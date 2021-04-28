Полиция задержала мужчину, который систематически воровал топливо на заправках

Следователь по особым делам Раплаского отделения полиции Райн Саар сказал, что в конце марта и начале апреля подозреваемый совершил 15 краж топлива на различных заправочных станциях в трех уездах. По словам следователя, необычным было то, что задержанный никак не пытался скрыть ни свою личность, ни автомобиль.

"На заправочной станции он сначала заливал бак машины, потом еще и канистру. После этого он шел в кассу, создавал впечатление, что удивлен тем, что покупку не удается оплатить карточкой. Он вежливо представлялся сотруднику станции, показывал документ и своим поведением он оставлял впечатление, что он вернется и заплатит, чего не делал", — пояснил Саар.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого 16 апреля, к этому времени было начато уголовное делопроизводство о четырех кражах топлива. "В ходе следствия выяснилось, что он был убежден, что так как он действует открыто и не скрывает своей личности, то это не кража и ничего криминального в его действиях нет", — добавил следователь.

Прокурор Аарне Пруус ходатайствовал о взятии подозреваемого под стражу, так как задержанный отбывает сейчас условное наказание за наркопреступление и вождение в состоянии опьянения, испытательный срок должен был закончиться осенью.

"Получив условное наказание, у него была возможность показать, что может дальше жить на свободе честно. На основании испытательного срока оценивается, прикладывает ли человек усилия, чтобы вести себя законопослушно. Но своим поведением он показал отношение к действующему порядку", — сказал прокурор.

Суд согласился с ходатайством прокуратуры и подозреваемого взяли под стражу на срок в два месяца.