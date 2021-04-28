ЧП и криминал
28.04.2021, 15:24

Полиция задержала мужчину, который систематически воровал топливо на заправках

 (5)
Diislikütus oli tänavu juulis 23,7 ja bensiin 7,7 protsenti odavam.
Diislikütus oli tänavu juulis 23,7 ja bensiin 7,7 protsenti odavam.
Foto: Argo Ingver
Полиция задержала 32-летнего жителя Харьюмаа, неоднократно совершавшего кражи топлива в Рапласком, Харьюском и Ляэнеском уездах.

Следователь по особым делам Раплаского отделения полиции Райн Саар сказал, что в конце марта и начале апреля подозреваемый совершил 15 краж топлива на различных заправочных станциях в трех уездах. По словам следователя, необычным было то, что задержанный никак не пытался скрыть ни свою личность, ни автомобиль.

"На заправочной станции он сначала заливал бак машины, потом еще и канистру. После этого он шел в кассу, создавал впечатление, что удивлен тем, что покупку не удается оплатить карточкой. Он вежливо представлялся сотруднику станции, показывал документ и своим поведением он оставлял впечатление, что он вернется и заплатит, чего не делал", — пояснил Саар.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого 16 апреля, к этому времени было начато уголовное делопроизводство о четырех кражах топлива. "В ходе следствия выяснилось, что он был убежден, что так как он действует открыто и не скрывает своей личности, то это не кража и ничего криминального в его действиях нет", — добавил следователь.

Прокурор Аарне Пруус ходатайствовал о взятии подозреваемого под стражу, так как задержанный отбывает сейчас условное наказание за наркопреступление и вождение в состоянии опьянения, испытательный срок должен был закончиться осенью.

"Получив условное наказание, у него была возможность показать, что может дальше жить на свободе честно. На основании испытательного срока оценивается, прикладывает ли человек усилия, чтобы вести себя законопослушно. Но своим поведением он показал отношение к действующему порядку", — сказал прокурор.

Суд согласился с ходатайством прокуратуры и подозреваемого взяли под стражу на срок в два месяца.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)