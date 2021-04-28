ПОДРОБНОСТИ | Несчастный случай с ребенком в Саку: он никуда не проваливался, под обвал не попадал

Заместитель старейшины Сакуской волости Танель Отс рассказал Delfi, что четырехлетний ребенок, потерявший вчера в детском саду под песком сознание, ни в какую яму не проваливался, не было никакого обвала, так как песочница неглубокая.

По его словам, песок попал ребенку в рот и затем — в дыхательные пути. "Для этого требуются считанные секунды, когда песок попадает в горло — он стесняет дыхание".

Был ли причастен к инциденту какой-либо другой ребенок, чиновник не знает.

Отс сказал, в той группе вчера было 11 детей, в момент несчастья в песочнице находились только мальчики, девочки играли отдельно.

За детьми присматривали двое сотрудников — воспитатель и ее помощник. По заверению Отса, реанимационные мероприятия начались сразу же, как заметили неладное, других детей спокойно отвели в помещение, и особой паники на игровой площадке не было.

Оказывается помощь

Вчера двое отвечавших за группу работников получили психологическую помощь. Сегодня их на работе нет, но у них и по графику сегодня выходной. Сегодня утром инструктаж получил весь находившийся на работе персонал, добавил замстарейшины.

Вечером состоится в дистанционном формате обучение родителей, им дадут советы, как говорить о случившемся со своими детьми.

Как сообщил Отс, консультационная и психологическая помощь оказывается и находящимся в больнице родителям. Он от всего сердца пожелал ребенку скорейшего выздоровления.

Группа, где вчера произошло несчастье, сегодня вновь работает. Отс, побывавший там перед разговором с Delfi, отметил, что атмосфера в детском саду спокойная.

Старейшина волости Саку Марти Рехемаа сообщил, что детский сад по-прежнему открыт, так как полиция подтвердила вчера, что аттракционы дошкольного учреждения безопасны.

Возбуждено уголовное дело

Прибывшие через десять минут на место происшествия полиция и Скорая помощь переняли у работников проведение реанимации и отвезли пострадавшего ребенка в больницу.