ВИДЕО: ЦСКА пробился в "Финал четырех", "Зенит" проиграл "Барсе"

В заключительном матче, который проходил в Стамбуле, ЦСКА победил турецкий клуб со счетом 85:68 (44:39). Исход поединка был предопределен в начале третьей четверти, когда гости предприняли рывок 14:0. Оправиться от такого спурта "Фенербахче" так и не сумел. Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн (ЦСКА), набравший 34 очка.

Другой редставитель российского баскетбола "Зенит" уступил на своей площадке в Петербурге испанской "Барселоне" - 70:78 (33:34). "Барса" вышла вперед в четвертьфинальной серии - 2:1. Следующий матч пройдет в Петербурге 30 апреля.

В других парах турецкий "Анадолу Эфес" побеждает испанский "Реал" (2:1), а итальянский "Милан" обыгрывает германскую "Баварию" (2:1).

"Финал четырех" баскетбольной Евролиги пройдет в конце мая в Германии. Чемпионский титул, завоеванный в 2019 году, будет защищать ЦСКА.