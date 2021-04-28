28.04.2021, 16:50
Пострадавший в начале апреля в ДТП на квадроцикле ребенок все еще в больнице
Foto: Kenno Soo
10 апреля в волости Мярьямаа Раплаского уезда произошло ДТП с участием квадроцикла, в котором погиб 37-летний мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Ребенок все еще находится в больнице.
Как сообщается, его состояние стабильное и угрозы для жизни нет.
По первоначальным данным, двигавшийся по гравийной дороге квадроцикл выехал c дороги и врезался в дерево. Повреждения, полученные водителем, были настолько тяжелые, что мужчина скончался на месте происшествия. Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу.
Все обстоятельства этого ДТП выяснит уголовное делопроизводство. Экспертиза выявит, был ли водитель трезв. На взрослом и ребенке были защитные шлемы.
В 2020 в ДТП с участием квадроциклов погибло трое человек и пострадало 14 человек.