Пострадавший в начале апреля в ДТП на квадроцикле ребенок все еще в больнице

Как сообщается, его состояние стабильное и угрозы для жизни нет.

По первоначальным данным, двигавшийся по гравийной дороге квадроцикл выехал c дороги и врезался в дерево. Повреждения, полученные водителем, были настолько тяжелые, что мужчина скончался на месте происшествия. Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу.

Все обстоятельства этого ДТП выяснит уголовное делопроизводство. Экспертиза выявит, был ли водитель трезв. На взрослом и ребенке были защитные шлемы.

В 2020 в ДТП с участием квадроциклов погибло трое человек и пострадало 14 человек.