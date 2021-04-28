Футзал россии: Синара – пример успешной кооперации футбола и футзала
Екатеринбургская «Синара» поле непродолжительного застоя вновь в авангарде российского мини-футбола. Досрочно выиграв регулярный чемпионат, уральский клуб, двукратный чемпион России, который на будущий год отметит свое 30-летие, готовится вновь взять главную вершину, пройдя через горнило плей-офф. На эту тему и состоялся разговор с Григорием Ивановым.
Насколько важна для вас победа в регулярном чемпионате?
Она не только приятна, но, считаю, позволяет нам чувствовать себя действительно сильнейшей командой страны. Ведь двухкруговая системы определения победителя – самая справедливая, в сериях плей-офф возможны случайности, например, травмы ведущих игроков. Но так как во всех зальных видах спорта принята система плей-офф, матчи которой вызывают повышенный зрительский интерес, нам еще предстоит выявить чемпиона. Но, не дожидаясь окончательных итогов, должен сказать, что сезоном «Синары» доволен, команда провела его на редкость ровно, достойно, лишь однажды проиграв два матча подряд «Норильскому никелю», выступая без 12 игроков, заболевших коронавирусом.
Выигран по-настоящему большой, очень серьезный турнир. Какие-то награды команде за него полагаются?
Точно не знаю. Видел, что в высшей лиге победителю регулярного чемпионата конференции «Запад» липецкому ЛКС вроде бы вручали медали. Если и нас как-то отметят, будем только рады.
Сейчас вновь появилось несколько подзабытое ощущение от игры «Синары» не то что солидности, но прочности, устойчивости, надежности. Верно ли оно?
Верно. Нам долго пришлось идти к этому. Уходили в другие команды наши лидеры, и у нас не было той по-настоящему мастерской, квалифицированной прослойки игроков среднего возраста, во многом определяющей нашу игру. Сейчас она есть в лице Абрамова, Прудникова – несмотря на то, что одному 30, другому 33, считаю их средневозрастными, им еще играть и играть. Повзрослели ребята 1993-94 годов рождения - Путилов, Фахрутдинов, которые тоже уже способны повести за собой. Претендуют на эти роли Антон Соколов, Демин… И молодежь у нас прекрасная – 16-летний Егор Шишкин забил уже два гола в Париматч-Суперлиге. Вот этот сплав игроков среднего возраста и молодежи и дает результат.
Наверное, вспоминая триумф «Синары» в 2008 году – выигрыш Кубка УЕФА, подумываете уже и о Лиге чемпионов?
Мы живем от игры к игре, и сейчас подумываем о матчах плей-офф чемпионата России. Всему должно быть свое время.
Сезон заканчивается, и вас ждет еще одна проблема – очередной мощный выпуск знаменитой мини-футбольной школы «Синары».
Да, на юношеском уровне мы всегда были лучшими, за исключением трех лет, когда нас обходила великолепная школа «Дины», которой руководил Валерий Чумаченко. Сегодня конкуренцию нам составляют школы «Тюмени» и «Новой Генерации», которые так же , как и мы могут подготовить игрока для большого футбола. К сожалению, в мини-футболе нет такого трансферного рынка, как в футболе. И если на ранней стадии мы не разглядели футболиста для «Синары» или «Урала», то парень получает возможность доказать свое умение в низших лигах. Наших ребят охотно приглашают команды, выступающие и в любительских лигах страны. Вообще, я стараюсь не бросать ребят, кого-то удается устроить на работу, например, в банки, и они, помимо того, что играют на любительском уровне, получают профессию. Кстати, екатеринбургская команда ЗИК, выступающая в Высшей лиге, состоит из наших ребят.