Футзал россии: Синара – пример успешной кооперации футбола и футзала

Екатеринбургская «Синара» поле непродолжительного застоя вновь в авангарде российского мини-футбола. Досрочно выиграв регулярный чемпионат, уральский клуб, двукратный чемпион России, который на будущий год отметит свое 30-летие, готовится вновь взять главную вершину, пройдя через горнило плей-офф. На эту тему и состоялся разговор с Григорием Ивановым.

Насколько важна для вас победа в регулярном чемпионате?

Она не только приятна, но, считаю, позволяет нам чувствовать себя действительно сильнейшей командой страны. Ведь двухкруговая системы определения победителя – самая справедливая, в сериях плей-офф возможны случайности, например, травмы ведущих игроков. Но так как во всех зальных видах спорта принята система плей-офф, матчи которой вызывают повышенный зрительский интерес, нам еще предстоит выявить чемпиона. Но, не дожидаясь окончательных итогов, должен сказать, что сезоном «Синары» доволен, команда провела его на редкость ровно, достойно, лишь однажды проиграв два матча подряд «Норильскому никелю», выступая без 12 игроков, заболевших коронавирусом.

Выигран по-настоящему большой, очень серьезный турнир. Какие-то награды команде за него полагаются?

Точно не знаю. Видел, что в высшей лиге победителю регулярного чемпионата конференции «Запад» липецкому ЛКС вроде бы вручали медали. Если и нас как-то отметят, будем только рады.

Сейчас вновь появилось несколько подзабытое ощущение от игры «Синары» не то что солидности, но прочности, устойчивости, надежности. Верно ли оно?