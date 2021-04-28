Болгария подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на складах оружия

Речь идет о четырех взрывах, которые произошли на оружейных складах и заводах с ноября 2011 года по 2020 год. Как заявила на брифинге представитель главного прокурора страны Сийка Милева, есть сходство между этими взрывами и попытками отравления трех болгарских граждан, в том числе бизнесмена Гебрева, а также другими тяжелыми преступлениями на территории других государств.

"В ходе расследования установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в то время, когда произошли взрывы и когда были совершены попытки отравления трех болгарских граждан. В настоящий момент собраны доказательства, которые позволяют с высокой степенью достоверности сделать вывод, что целью действий российских граждан было прекращение поставок специальной продукции в Грузию и Украину", — сказала Милева.

Ранее о том, что российские граждане подозреваются в причастности к взрывам на оружейных складах, заявили власти Чехии.

Представитель болгарской прокуратуры сказала, что по линии международного сотрудничества устанавливаются контакты с правоохранительными органами Чехии, чтобы провести объединенное расследование.

В феврале прошлого года Болгария назвала имена троих россиян, обвиняемых в попытке отравления Гебрева, его сына Христо Гебрева и директора их компании.

Прокуратура Болгарии тогда заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на них. По ее версии, в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Болгарские СМИ писали, что это могло быть вещество класса "Новичок".

Россиян обвинили в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года они "в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства" путем "интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом", говорилось в сообщении болгарской прокуратуры.

Болгария после Чехии