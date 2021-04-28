Адвокат Садеков о деле Халилова: срок выше 5-6 лет я буду считать неудовлетворительным

Окружной прокурор Диана Хелила запрашивает в качестве наказания для Исы Халилова 12 лет тюремного заключения. ”12 лет это максимальная мера по этой статье, я с этим сроком не согласен. Это не соответствует практике и степени его вины, тем более если учитывать обстоятельства, которые были установлены. Я не видел каких-то чрезвычайных обстоятельств, чтобы назначать максимальный срок”, — прокомментировал RusDelfi адвокат одного из участников аварии Владимир Садеков. Больше о вчерашнем заседании читайте здесь.

Сын погибшей в результате ДТП женщины также требует 50 000 евро на компенсацию морального ущерба, что прокурор считает обоснованным. Обвиняемые также должны в равной мере оплатить расходы на досудебное производство.

”Иса извинился перед родственниками пострадавших. Он признает свою вину и готов возместить моральный ущерб, когда у него будет такая возможность. Он понимает, что произошла тяжелая авария, отдает себе отчет о причастности и готов нести материальную ответственность. Иса ведет себя крайне корректно, это в СМИ его демонизируют из-за смертей”, — сказал адвокат.

Садеков подчеркивает, что Халилов не перекладывает ни на кого вины, как это могло показаться из-за некоторых новостей. ”Мы пытаемся понять, что произошло. Безусловно, было превышение скорости. Но ему предъявили обвинения, что он чуть ли не умышленно въехал в переднюю машину. На 3D-инсталляции показали, что он просто так вдруг врезается в Volvo. Это неестественно. До этого он объезжал все машины, был трезв и не говорил по телефону. Нужно было установить причину, почему он въехал в Volvo — водитель авто совершил неуверенный маневр, поэтому и произошел наезд".

Владимир Садеков уточняет, что он не перекладывает вину и не обвиняет водителя Volvo. ”Мы лишь пытались разобраться в ситуации, почему произошло то, что произошло”.