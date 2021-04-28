Россия высылает сотрудника посольства Эстонии. И еще шесть дипломатов из Словакии и стран Балтии

"28 апреля в МИД России были вызваны Посол Латвии М.Риекстиньш, Посол Литвы Э.Баярунас и Временный поверенный в делах Эстонии П.Рейнтамм Бенно.

Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллинн продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России.

Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок", — сказано в сообщении.

Семь дипломатов Словакии и стран Балтии

Как пишет DW, Россия высылает в общей сложности семь дипломатов из Словакии и стран Балтии. Как сообщает МИД РФ в среду, 28 апреля, персонами нон грата объявлены три сотрудника посольства Словакии в Москве, два сотрудника посольства Литвы и по одному — посольств Латвии и Эстонии.

В МИД России были вызваны послы этих стран, им был "заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями" по высылке сотрудников российских дипмиссий. Страны Балтии "продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны", а решение Словакии "проявить ложную солидарность с Чехией" "наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям", считают в МИД РФ.

Несколько дней назад Словакия и страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией в дипломатическом конфликте с Россией. В Словакии персонами нон грата были объявлены трое российских дипломатов. Три балтийских государства также заявили о выдворении российских дипломатов по обвинению в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, при этом Латвия и Эстония выслали по одному человеку, Литва — двух.

Конфликт между Россией и Чехией