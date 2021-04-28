Страховая фирма: люди недооценивают риски летних видов спорта и работ в саду

По словам Дагмар Гилден, менеджера по продукту страхования от несчастных случаев Seesam, первая хорошая весенняя погода знаменует начало ежегодного сезона несчастных случаев. ”С марта доля несчастных случаев от месяца к месяцу растет быстрыми темпами и достигает кульминации в сезон июльских отпусков, когда люди выходят из повседневной рутины и больше находятся на улице”, — говорит Гилден. Согласно страховой статистике, с мая по июнь прошлого года количество случаев ущерба увеличилось на 20%, а в июле количество заявлений увеличилось по сравнению с июнем еще на 38%.

Первые строчки в списке занимают травмы, полученные во время занятий спортом или активного отдыха, на которые приходится почти 40% случаев. Не отстают и падения с велосипеда или электросамоката. На последние приходится более четверти всех случаев ущерба.

Большинство несчастных случаев с людьми, наслаждающимися хорошей погодой, происходит во время спортивных игр. ”Если зимой мы наблюдаем несчастные случаи, связанные с зимними видами спорта, то весной и летом люди предпочитают командные игры с мячом. Почти треть несчастных случаев во время активного досуга связана с какими-либо спортивными играми — футболом, баскетболом и др. Несчастные случаи происходят как на футбольных полях, так и при упражнениях с мячом дома”, — перечисляет Гилден.

Помимо спортсменов в ”рейтинге” есть также садоводы-любители, которые уже с таянием первого снега начинают пользоваться различными резаками, пилами и топорами. Основными видами ущерба, о которых сообщают в страховую компанию, являются растяжения мышц, вывихи суставов, раны, ушибы, переломы и сотрясение мозга. Бывают и такие досадные случаи, когда человек нес дрова в дом, наступил кошке на хвост и упал. Также люди падают в теплице или травмируют глаза, обрабатывая кусты.

Несчастные случаи во время занятий садоводством часто бывают очень серьезными и могут на долгое время вывести человека из строя.