Новости Эстонии
28.04.2021, 19:06

Страховая фирма: люди недооценивают риски летних видов спорта и работ в саду

 
Pixabay
Жители Эстонии активны, но при этом рассеянны: с началом летней погоды каждый год совпадает сезон несчастных случаев, рейтинг которых в последние годы венчают спортсмены-любители, велосипедисты и любители катания на самокате.

По словам Дагмар Гилден, менеджера по продукту страхования от несчастных случаев Seesam, первая хорошая весенняя погода знаменует начало ежегодного сезона несчастных случаев. ”С марта доля несчастных случаев от месяца к месяцу растет быстрыми темпами и достигает кульминации в сезон июльских отпусков, когда люди выходят из повседневной рутины и больше находятся на улице”, — говорит Гилден. Согласно страховой статистике, с мая по июнь прошлого года количество случаев ущерба увеличилось на 20%, а в июле количество заявлений увеличилось по сравнению с июнем еще на 38%.

Первые строчки в списке занимают травмы, полученные во время занятий спортом или активного отдыха, на которые приходится почти 40% случаев. Не отстают и падения с велосипеда или электросамоката. На последние приходится более четверти всех случаев ущерба.

Большинство несчастных случаев с людьми, наслаждающимися хорошей погодой, происходит во время спортивных игр. ”Если зимой мы наблюдаем несчастные случаи, связанные с зимними видами спорта, то весной и летом люди предпочитают командные игры с мячом. Почти треть несчастных случаев во время активного досуга связана с какими-либо спортивными играми — футболом, баскетболом и др. Несчастные случаи происходят как на футбольных полях, так и при упражнениях с мячом дома”, — перечисляет Гилден.

Помимо спортсменов в ”рейтинге” есть также садоводы-любители, которые уже с таянием первого снега начинают пользоваться различными резаками, пилами и топорами. Основными видами ущерба, о которых сообщают в страховую компанию, являются растяжения мышц, вывихи суставов, раны, ушибы, переломы и сотрясение мозга. Бывают и такие досадные случаи, когда человек нес дрова в дом, наступил кошке на хвост и упал. Также люди падают в теплице или травмируют глаза, обрабатывая кусты.

Несчастные случаи во время занятий садоводством часто бывают очень серьезными и могут на долгое время вывести человека из строя.

Перед началом работы эксперт рекомендует убедиться, что все инструменты исправны и безопасны, не стоит недооценивать и средства индивидуальной защиты. ”Даже при выполнении простой работы стоит надеть защитные очки, ведь мало ли что — мы видим случаи, когда что-то прилетает в глаз при обычной стрижке газона. Бывает, что при рыхлении земли вокруг куста можно травмировать все лицо, а еще мне вспоминается прошлогодний случай, когда садовод-любитель случайно распылил себе в глаза средство для чистки террас”, — отмечает она.

К сожалению, во время активной деятельности может произойти что угодно и предотвратить несчастные случаи полностью нельзя, но внимание и использование средств защиты помогут сделать летний сезон более безопасным.

”Каждый год мы наблюдаем досадное множество случаев, когда при падении с самоката или велосипеда человека протаскивает по асфальту еще несколько метров, и в результате вся кожа покрыта ссадинами. При катании на самокате и скейтборде необходимо использовать защитное снаряжение, а при езде на электросамокате стоит также надевать шлем — скорость 15 км/ч достаточно высока, чтобы вызвать опасные травмы, особенно если человек одет по-летнему легко. Не следует забывать, что водители легких транспортных средств в возрасте до 16 лет должны иметь право управления ими, а также носить шлем”, — Гилден привлекает внимание к защитному снаряжению.

Стоит помнить, что в случае с велосипедом защитное снаряжение включает в себя белую мигающую фару спереди и красную сзади, а также желтый или белый отражатель с каждой стороны хотя бы одного колеса. Шлем в Эстонии не является обязательным, но он может спасти жизнь и поэтому должен быть частью защитного снаряжения велосипедиста любого возраста.

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