ФОТО | Грызун залез в автомобиль и причинил ущерб в несколько тысяч евро

”По сравнению с 2020 годом, в первом квартале этого года общая сумма выплачиваемых компенсаций в целом осталась более или менее прежней, хотя соотношение между категориями и изменилось. С одной стороны, коронавирус уменьшил ущерб, связанный с транспортными средствами, поскольку движение все еще остается несколько менее плотным, чем до пандемии. В то же время люди проводят больше времени в домашних офисах, что привело к увеличению числа различных несчастных случаев дома: как с самими людьми, так и с их домашним имуществом. Убытки, связанные с предприятиями и сельскохозяйственной техникой, также увеличились”, — пояснил директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт.

В первом квартале самым большим ущербом для Salva стал случившийся в начале года пожар в маардуском социальном доме, общий ущерб от которого превысил 820 000 евро. Огонь полностью уничтожил третий этаж и правое крыло здания, а ущерб, причиненный использовавшейся при тушении огня водой, достиг подвала. По сравнению с первым кварталом прошлого года выплаты Salva из-за пожаров увеличились в целых три раза. ”Помимо пожаров, при страховании жилья причиной крупных убытков, конечно, всегда является повреждение водой. В этот раз также имел место ряд неожиданностей, когда, например, при выносе из дома новогодней елки обнаружилось, что наливавшаяся в нее вода долгое время протекала под пол — ущерб составил несколько тысяч евро”, — отметил Кивирюйт.