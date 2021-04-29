ФОТО | Грызун залез в автомобиль и причинил ущерб в несколько тысяч евро
”По сравнению с 2020 годом, в первом квартале этого года общая сумма выплачиваемых компенсаций в целом осталась более или менее прежней, хотя соотношение между категориями и изменилось. С одной стороны, коронавирус уменьшил ущерб, связанный с транспортными средствами, поскольку движение все еще остается несколько менее плотным, чем до пандемии. В то же время люди проводят больше времени в домашних офисах, что привело к увеличению числа различных несчастных случаев дома: как с самими людьми, так и с их домашним имуществом. Убытки, связанные с предприятиями и сельскохозяйственной техникой, также увеличились”, — пояснил директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт.
В первом квартале самым большим ущербом для Salva стал случившийся в начале года пожар в маардуском социальном доме, общий ущерб от которого превысил 820 000 евро. Огонь полностью уничтожил третий этаж и правое крыло здания, а ущерб, причиненный использовавшейся при тушении огня водой, достиг подвала. По сравнению с первым кварталом прошлого года выплаты Salva из-за пожаров увеличились в целых три раза. ”Помимо пожаров, при страховании жилья причиной крупных убытков, конечно, всегда является повреждение водой. В этот раз также имел место ряд неожиданностей, когда, например, при выносе из дома новогодней елки обнаружилось, что наливавшаяся в нее вода долгое время протекала под пол — ущерб составил несколько тысяч евро”, — отметил Кивирюйт.
Из-за пандемии люди становятся менее мобильными, и, как следствие, количество аварий с участием транспортных средств и полученных в итоге травм сокращается уже в течение некоторого времени. ”Возможно, именно из-за длительно простоя машины имел место и курьезный случай: к нам обратился клиент, в автомобиль которого проник грызун, сумевший уничтожить обивку и другое имущество в машине на сумму более трех тысяч евро, — сказал Кивирюйт. — И, хотя на одной из присланных нам фотографий изображена семейная кошка с пойманным вредителем, на самом деле клиенту потребовалось несколько дней, чтобы поймать мышь мышеловкой”.
По сравнению с первым кварталом прошлого года ущерб оборудованию и технике предприятий также значительно увеличился — почти на 170%. В первую очередь, причиной стали нескольких более крупных требований. Например, в феврале в торфяной почве затонул застрахованный комбайн. Общая стоимость ущерба от воды составила более 35 000 евро.
В общей сложности за первый квартал 2021 года Salva выплатила возмещений на сумму чуть более 3 миллионов евро. Salva возместила своим клиентам ущербов в связи с ДТП на сумму 1 миллион евро, а возмещения по страхованию каско составили почти 750 000 евро. В рамках страхования жилья и имущества было возмещено почти 950 000 евро.