Более 100 квартирных товариществ Ласнамяэ заинтересованы в установке домов для велосипедов

”Мы активно работаем над улучшением возможностей для езды на велосипеде в Ласнамяэ и во всем Таллинне. В этом году, помимо прочего, мы начнем строительство амбициозной велосипедной дорожки, которая соединит парки Тондираба и Кадриорг. Но помимо велосипедных дорожек нужно подумать и об инфраструктуре рядом с домами. Важно, чтобы людям было удобно пользоваться велосипедами и хранить их. Мне очень приятно, что интерес к установке велодомов оказался настолько большим, и 102 квартирных товарищества воспользовались этой возможностью и подали заявку”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Велодом — это металлическая вандалоустойчивая конструкция без фундамента, напоминающая стандартные домики для мусорных контейнеров, предназначенная исключительно для хранения велосипедов и самокатов. Площадь предлагаемых управой для установки таких велодомов около 20 кв.м, в которые свободно помещается до 20 велосипедов.

Все присланные заявки будут рассмотрены, и данные будут уточнены. В рамках пилотного проекта уже этим летом в районе бесплатно установят шесть велодомов. При окончательном выборе управа Ласнамяэ будет учитывать подходящее расположение велосипедного домика в городском пространстве, меры безопасности, количество квартир в жилом доме и уже созданные возможности для хранения велосипедов.

По желанию велодом можно будет дополнительно оборудовать камерой, освещением и дверью с кнопкой. Для всех этих вариантов квартирное товарищество должно будет самостоятельно подвести электричество. Также квартирное товарищество должно будет взять на себя обязательства по обеспечению порядка внутри домика, а также чистоты внутри и снаружи.