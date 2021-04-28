Школы ждут специалистов, которые готовы преподавать в качестве учителей

По словам Марии Рахамяги, основателя образовательной инициативы Edumus, более 50 школ в основном из небольших городов уже зарегистрировались для участия в программе, несмотря на то, что прием заявок начался только в конце апреля.

”Мы приглашаем как новые школы, так и тех, кто заинтересован в преподавании, регистрироваться на платформе Edumus. В прошлом году труднее всего было найти хороших специалистов в сельские школы, но работа в домашнем офисе дает больше свободы передвижения. В условиях кризиса дистанционное обучение и использование цифровых инструментов стали новой нормой”, — пояснила Рахамяги.

Этой весной в школах работают 30 специалистов Edumus, треть из которых продолжат работу учителем и этой осенью. В учебном году 2021/22 в программе Edumus примут участие до 200 новых учителей с маленькой нагрузкой.

Особенно приветствуются специалисты, которые хотят преподавать в русскоязычных школах или в классах погружения.

”Программа Edumus дает хорошую возможность вовлечь представителей разных сфер в школьную жизнь. Благодаря Edumus, мы нашли очень хороших учителей и профессионалов своего дела”, — сказала Юлия Розова, директор Маардуской гимназии с русским и эстонским языками обучения.

Фокус следующего года — финансовая грамотность учеников



Начиная с этого сезона, в сотрудничестве с программой Junior Achievement и банком LHV на платформе Edumus будут также доступны учебные программы для факультативов по бизнесу и финансовой грамотности.

”Банк LHV инвестирует в финансовое образование жителей Эстонии уже более 20 лет. Мы видим, что молодым людям часто не хватает смелости начать делать сбережения и инвестировать, поэтому вкладываем ресурсы в развитие финансовой грамотности”, — поясняет Лийс Лепик, руководитель проекта ”Молодежный банк” банка LHV.