ВИДЕО | Департамент здоровья: мы призываем на праздник 9 мая не собираться большими группами(1)
"Мы видим все больше позитивных новостей о коронавирусе. За минувшие сутки никто не умер от коронавируса. Последний раз такое было 18 ноября, когда не было ни одного случая смерти от коронавируса. Ситуация в больницах улучшается, 371 человек находится на больничном лечении", — сказала советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.
В Эстонии все равно высокий уровень заболеваемости. "Чтобы мы возвращались к нормальной жизни, мы должны снижать уровень заболеваемости и увеличивать охват иммунизации", — добавила она.
Департамент здоровья просит приезжих из-за границы находиться в карантине и делать тесты. Также вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.
"В преддверии великого праздника 9 мая мы просим не собираться группами, спланировать поход на кладбище во время, когда у памятника не будет много людей", — сказала Донченко.
"Мы наблюдаем позитивную динамику, вирус отступает, но рисков достаточно много. Особенно в том, какие штаммы завозятся из-за границы. Понятно, люди эмоционально устали от ограничений. Выход из ограничения не означает отсутствие осторожности. Нужно соблюдать все правила: маски, дистанция, нужно избегать большого скопления людей, при первых симптомах оставаться дома. Поэтому мы решили продлить меру, которую мы ввели в прошлом месяце, — компенсация первого больничного дня в размере 30 евро. Мы продолжим выплачивать компенсацию до конца мая. Напомню, компенсация выплачивается только таллиннцам. На сегодняшний день поступило уже свыше 2000 заявлений", — уточнил мэр Таллинна Михаил Кылварт.
"Мы приветствуем решение правительства разрешить контактное обучения для начальных классов, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.
- Правительство обещало на следующей неделе сказать, что будет с другими классами. Надеемся, что они смогут вернуться в школу. Но нужно соблюдать все меры предосторожности, может стоит не сразу 100% всех допускать до контактного обучения. Однако тянуть уже некуда, скоро закончится учебный год".
Лето — традиционное время лагерей. Город выделяет молодежным лагерям 120 000 евро, поддержкой города будут пользоваться 39 лагеря. В общей сложности в них примут участие 4660 молодых людей. Старт назначен на 12 июня.
Когда начнется вакцинация людей 20-30 лет? "Это начнется скоро, уже в мае месяце. Мы ожидаем большое поступление доз вакцин", — обещает Донченко.
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