ВИДЕО | Департамент здоровья: мы призываем на праздник 9 мая не собираться большими группами

"Мы видим все больше позитивных новостей о коронавирусе. За минувшие сутки никто не умер от коронавируса. Последний раз такое было 18 ноября, когда не было ни одного случая смерти от коронавируса. Ситуация в больницах улучшается, 371 человек находится на больничном лечении", — сказала советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.

В Эстонии все равно высокий уровень заболеваемости. "Чтобы мы возвращались к нормальной жизни, мы должны снижать уровень заболеваемости и увеличивать охват иммунизации", — добавила она.

Департамент здоровья просит приезжих из-за границы находиться в карантине и делать тесты. Также вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.

"В преддверии великого праздника 9 мая мы просим не собираться группами, спланировать поход на кладбище во время, когда у памятника не будет много людей", — сказала Донченко.

"Мы наблюдаем позитивную динамику, вирус отступает, но рисков достаточно много. Особенно в том, какие штаммы завозятся из-за границы. Понятно, люди эмоционально устали от ограничений. Выход из ограничения не означает отсутствие осторожности. Нужно соблюдать все правила: маски, дистанция, нужно избегать большого скопления людей, при первых симптомах оставаться дома. Поэтому мы решили продлить меру, которую мы ввели в прошлом месяце, — компенсация первого больничного дня в размере 30 евро. Мы продолжим выплачивать компенсацию до конца мая. Напомню, компенсация выплачивается только таллиннцам. На сегодняшний день поступило уже свыше 2000 заявлений", — уточнил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

"Мы приветствуем решение правительства разрешить контактное обучения для начальных классов, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.