28.04.2021, 12:55
ОНЛАЙН | Пресс-конференция Таллинна на русском языке: выступают Кылварт, Белобровцев и Донченко
Сегодня в 13:00 состоится пресс-конференция таллиннской городской управы на русском языке. Смотрите видео!
В пресс-конференции примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.
Новость будет дополнена.
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