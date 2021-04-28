ОНЛАЙН | Пресс-конференция Таллинна на русском языке: выступают Кылварт, Белобровцев и Донченко

В пресс-конференции примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт , вице-мэр Вадим Белобровцев и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко .

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