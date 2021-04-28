ВИДЕО | Кийк подтвердил: вакцинация от коронавируса для всех желающих начнется 17 мая

Мари-Анне Хярма сказала, что уровень заражения за месяц сократился на половину и в ближайшее время можно ждать по 200-300 новых случаев в день.

Основная доза нагрузки на больницы приходится на Север Эстонии, особенно на Харьюмаа. По-прежнему есть много тяжелых случаев и их число увеличивается, нагрузка на интенсивную терапию все еще большая.

Из хороших новостей — число смертей пациентов с коронавирусом снижается, а сегодня впервые за пять месяц не было зафиксировано ни одной смерти.

По словам Хярма, люди часто спрашивают, что делать, если результат экспресс-теста оказывается положительным. В таком случае нужно обратиться к семейному врачу и он уже подтвердит, нужно ли сдавать ПЦР-тест. Врач может поставить диагноз уже по имеющимся данным.

При этом отрицательный результат экспресс-теста не освобождает человека от самоизоляции ни в случае близкого контакта с инфицированным, ни после возвращения из путешествия.

Чаще всего вирус привозят из Египта. Южноафриканский штамм обнаружен у четырех человек, все они в Лыунаском регионе. Британский штамм сейчас составляет 95% всех случаев. Бразильский штамм в Эстонии пока выявлен не был.

Танель Кийк сообщил, что снижение уровня заражения внушает надежду, поэтому правительство на следующей неделе продолжит обсуждать дальнейшее смягчение ограничений.

Что касается вакцинации, то как минимум одну дозу получили 316 000 человек. Среди возрастной группы 70+ вакцинированы 60% населения.

Кийк добавил, что на этой неделе планируется вакцинировать 50 000 человек, а на следующей еще больше. В четверг вечером ожидается поставка новой партии вакцины.

На следующей неделе планируется начать вакцинацию людей возрастом 50+ и в течение двух недель дойти до вакцинации остальных возрастных групп. Кийк подтвердил, что с 3 мая вакцину будут получать люди возрастом 50+, а с 17 мая — все население.