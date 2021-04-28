28.04.2021, 12:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какова текущая ситуация с коронавирусом в Эстонии?(6)
Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель научного совета Ирья Лутсар в 13 часов в общем здании министерств дают пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с COVID-19 в Эстонии.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.