ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какова текущая ситуация с коронавирусом в Эстонии?

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Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель научного совета Ирья Лутсар в 13 часов в общем здании министерств дают пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с COVID-19 в Эстонии.