Таллинн продлевает компенсацию за первый день больничного до конца мая

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, горожане проявили большой интерес к пособию, многие таллиннцы также спрашивали, будет ли эта мера действовать после начала смягчения ограничений со стороны правительства.

”Продлением срока выплаты пособия мы хотим замедлить распространение вируса и позволить населению столицы оставаться дома при первых симптомах заболевания, — сказал Кылварт. — Несмотря на нынешнее снижение числа заражений, мы по-прежнему должны быть осторожными и делать все от нас зависящее, чтобы минимизировать распространение вируса. Как известно, многие люди не хотят брать больничный из-за снижения уровня доходов. С помощью этой меры мы, помимо снижения распространения вируса, можем дать жителям Таллинна чувство уверенности в том, что они справятся с повседневными задачами, и сберечь их здоровье”.

За первый день больничного Таллинн выплачивает горожанам пособие в размере 30 евро, его можно оформить задним числом, на основании больничных листов, открытых начиная с 25 марта. По состоянию на сегодняшнее утро, было подано 1894 ходатайства о компенсации за первый день больничного.

Получать пособие могут зарегистрированные жители Таллинна. Ходатайства о выплате пособия можно подавать через электронную среду обслуживания спустя 24 часа после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила компенсацию. Больничная касса делает отметку о выплате больничного в течение следующего рабочего дня после того, как средства поступили в банк.

Учитывая высокий риск заражения, горожан просят пользоваться системой электронного обслуживания, но если это невозможно, ходатайство можно подать и по электронной почте в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства или в зале обслуживания районной управы по месту жительства. Поданное по электронной почте ходатайство должно быть подписано дигитально. В электронную среду можно войти через государственную услугу аутентификации: ID-карту, mobiil-ID, Smart-ID и EU eID.

По данным Больничной кассы, ежемесячно в Таллинне открывают в среднем 25 000 больничных.