Из 85 млн евро государственного резерва для борьбы с COVID-19 осталась лишь треть

Поскольку ряд расходов, которые изначально планировалось произвести за счет резерва Эстонии на борьбу с COVID-19, удалось оплатить с помощью субсидий Европейского Союза, а другие расходы не были произведены, то к концу 2020 года в резерве возник буфер в 56 миллионов евро, который правительство смогло использовать для чрезвычайных расходов в этом году.

Большая часть чрезвычайного резерва была потрачена на закупку и транспортировку средств индивидуальной защиты и тестирование на коронавирус, составив почти 39 миллионов евро к концу года, что означает, что 33% от первоначально запланированной суммы или немногим более 19 миллионов евро к концу года остались не использованными. Расходы на средства индивидуальной защиты и тестирование из чрезвычайного резерва показаны на рисунке 2.

Основные решения о мобилизации как резерва, так и средств индивидуальной защиты и средств на тестирование на коронавирус, включенных в него, были приняты незамедлительно в течение трех месяцев после принятия Закона о дополнительном бюджете на 2020 год, когда было произведено около 75% годовых расходов.

Наибольшие расходы из чрезвычайного резерва пришлись на долю Министерства финансов — 18,7 млн ​​евро и Министерства социальных дел — 14,4 млн евро. На Министерство финансов (17,4 миллиона) и Министерство социальных дел (10,1 миллиона) также приходится самая большая доля расходов на средства индивидуальной защиты и тестирование.

Так например, к концу года Министерство социальных дел потратило 8,2 миллиона евро из резерва на борьбу с COVID-19 на приобретение тестов и тестирование и 2,4 миллиона евро на респираторы и другое оборудование для подачи кислорода. Министерство социальных дел потратило 1,9 миллиона евро из резерва на борьбу с COVID-19 на средства индивидуальной защиты, а Государственная канцелярия — 9,2 миллиона евро. Самыми крупными расходами Министерства экономики и коммуникаций стали транспортные расходы на репатриацию граждан Эстонии, которые составили 3,8 миллиона евро.