Экономика
28.04.2021, 16:06

Из 85 млн евро государственного резерва для борьбы с COVID-19 осталась лишь треть

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raha
raha
Foto: Argo Ingver
Из почти 85 миллионов евро государственного чрезвычайного резерва на COVID-19 две трети, или более 58 миллионов евро, были потрачены к концу прошлого года. На тот момент свободные деньги в резерве на борьбу с COVID-19 составляли более 26 миллионов евро или 31 процент, как констатировал Государственный контроль в своем кратком обзоре, опубликованном сегодня.

Поскольку ряд расходов, которые изначально планировалось произвести за счет резерва Эстонии на борьбу с COVID-19, удалось оплатить с помощью субсидий Европейского Союза, а другие расходы не были произведены, то к концу 2020 года в резерве возник буфер в 56 миллионов евро, который правительство смогло использовать для чрезвычайных расходов в этом году.

Большая часть чрезвычайного резерва была потрачена на закупку и транспортировку средств индивидуальной защиты и тестирование на коронавирус, составив почти 39 миллионов евро к концу года, что означает, что 33% от первоначально запланированной суммы или немногим более 19 миллионов евро к концу года остались не использованными. Расходы на средства индивидуальной защиты и тестирование из чрезвычайного резерва показаны на рисунке 2.

Основные решения о мобилизации как резерва, так и средств индивидуальной защиты и средств на тестирование на коронавирус, включенных в него, были приняты незамедлительно в течение трех месяцев после принятия Закона о дополнительном бюджете на 2020 год, когда было произведено около 75% годовых расходов.

Наибольшие расходы из чрезвычайного резерва пришлись на долю Министерства финансов — 18,7 млн ​​евро и Министерства социальных дел — 14,4 млн евро. На Министерство финансов (17,4 миллиона) и Министерство социальных дел (10,1 миллиона) также приходится самая большая доля расходов на средства индивидуальной защиты и тестирование.

Так например, к концу года Министерство социальных дел потратило 8,2 миллиона евро из резерва на борьбу с COVID-19 на приобретение тестов и тестирование и 2,4 миллиона евро на респираторы и другое оборудование для подачи кислорода. Министерство социальных дел потратило 1,9 миллиона евро из резерва на борьбу с COVID-19 на средства индивидуальной защиты, а Государственная канцелярия — 9,2 миллиона евро. Самыми крупными расходами Министерства экономики и коммуникаций стали транспортные расходы на репатриацию граждан Эстонии, которые составили 3,8 миллиона евро.

Хотя изначально правительство считало, что все расходы из резерва на борьбу с COVID должны оплачиваться за счет денег налогоплательщика Эстонии, поступающих в государственный бюджет, в течение года стало ясно, что значительная их часть может быть покрыта за счет субсидий Европейского Союза.

В результате из расходов, понесенных министерствами (58,3 миллиона), 35,1 миллиона евро были оплачены из государственного бюджета, а 23,2 миллиона евро — из субсидий, полученных из бюджета Европейского Союза. Из-за уменьшения реальной потребности в деньгах, использования субсидий Европейского Союза и покрытия некоторых расходов из других средств государственного бюджета (в сумме 6,5 млн) к концу года общий финансовый буфер резерва составил около 56 миллионов, в пределах которых правительство могло принимать новые решения по чрезвычайным расходам в 2021 году.

На 2020 год Рийгикогу утвердил государственный бюджет в размере около 12 миллиардов евро. Он также включал государственный резерв в размере 86,4 миллиона, который правительство могло использовать в оперативных целях, расходуя его по своему усмотрению. Когда разразился кризис COVID, Рийгикогу увеличил этот резерв, учредив дополнительный бюджет и изменив государственный бюджет на 360,8 миллиона евро.

Для использования резерва Правительству Республики необходимо предоставить министерствам самостоятельно или через уполномоченное лицо, например, через кризисный комитет, так называемые лимиты использования. В то время как Рийгикогу выделил Правительству Республики 360,8 миллиона евро, правительство в свою очередь решило выделить министерствам 84,6 миллиона евро на покрытие основных расходов в связи с кризисом COVID.

Затем министерства и Государственная канцелярия начали заключать соглашения и договоры для использования денег. В результате на конец года было израсходовано 58,3 миллиона.

Более подробный обзор использования резерва Правительства Республики Государственный контроль представит по результатам аудита консолидированного годового отчета за 2020 год.

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