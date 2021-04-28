Новости Эстонии
28.04.2021, 11:46

Кристина Каллас: сначала нужно урезать финансирование не кружков по интересам, а политических партий

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Kristina Kallas
Kristina Kallas
Foto: Kiur Kaasik
Партия Ээсти 200 считает скандальным объявленный сегодня план по сокращению поддержки образования детей по интересам на 50%. "Кружки по интересам — не то место, где сегодня надо сократить государственные расходы", — говорит председатель партии Кристина Каллас.

"Министру следует в срочном порядке спрятать этот план обратно в ящик. Кружки по интересам — это то, что сохраняет психическое здоровье и равновесие детей, дает возможности чем-то заняться молодым людям вместо посещения торговых центров, а также обеспечивает занятия и работу для взрослых, объединяя разные поколения. Я не вижу внятного объяснения того, почему сейчас нужно сворачивать детские увлечения”, — говорит Каллас.

”Мы готовы до конца бороться за сохранение финансирования”, — добавила онп.

Партия Ээсти 200 считает, что сокращение должно начинаться с самих себя и что сначала нужно урезать финансирование политических партий.

"Прежде чем мы пойдем по пути сокращения вспомогательных услуг, предоставляемых государством населению, необходимо провести анализ нулевого бюджета и тщательно проанализировать расходы и доходы государства", — считает Каллас.

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