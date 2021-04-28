Кристина Каллас: сначала нужно урезать финансирование не кружков по интересам, а политических партий(14)
"Министру следует в срочном порядке спрятать этот план обратно в ящик. Кружки по интересам — это то, что сохраняет психическое здоровье и равновесие детей, дает возможности чем-то заняться молодым людям вместо посещения торговых центров, а также обеспечивает занятия и работу для взрослых, объединяя разные поколения. Я не вижу внятного объяснения того, почему сейчас нужно сворачивать детские увлечения”, — говорит Каллас.
”Мы готовы до конца бороться за сохранение финансирования”, — добавила онп.
Партия Ээсти 200 считает, что сокращение должно начинаться с самих себя и что сначала нужно урезать финансирование политических партий.
"Прежде чем мы пойдем по пути сокращения вспомогательных услуг, предоставляемых государством населению, необходимо провести анализ нулевого бюджета и тщательно проанализировать расходы и доходы государства", — считает Каллас.