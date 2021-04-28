В ходе масштабной операции полиция задержала группу наркоторговцев. Изъято 19 кг амфетамина

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Тармо Вярат сказал, что длившаяся более полугода работа по поимке преступников привела к задержанию полицейскими 24 марта в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и Козе теэ автомобиля Toyota.

„Во время обыска машины мы нашли на заднем сидении пакет для мусора черного цвета, в котором были четыре вакуумных упаковки с белым порошком. Экспресс-тест показал, что это амфетамин, вещества было более четырех килограммов", — рассказал Вярат.

Полицейские задержали находившихся в автомобиле мужчин 45, 49 и 30 лет в качестве подозреваемых во владении и обороте наркотиков в большом количестве. Вечером того же дня полицейские задержали в Таллинне четвертого подозреваемого, 49-летнего мужчину, который также занимался оборотом наркотиков. У него дома в Пярну полицейские нашли примерно 20 граммов кокаина.

По словам Вярата, у полиции была информация, что сеть преступников занималась поставкой наркотиков, в основном из Ида-Вирумаа, в Пярну.

„И в отношении задержанных в Таллинне людей было известно, что эти наркотики предназначались для Пярну. Но нам было важно задержать их уже в Таллинне, чтобы они не успели избавиться от наркотиков", — пояснил он.

В то время, когда происходило задержание в Таллинне, полицейские задержали еще двух участников той же группы в Ида-Вирумаа, 41-летнего мужчину в Кохтла-Ярве и 38-летнего мужчину в Нарве. Последнего из них уже наказывали за незаконный оборот наркотиков и раньше.

Руководитель службы по борьбе наркопреступлениями и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрий Кабанов сказал, что залогом успеха этой операции стала оперативная и быстрая работа полиции. „Мы провели задержания одновременно в разных местах, чтобы преступники не успели обменяться между собой информацией. Этим мы разрушили цепочку, по которой сбывались наркотики в большом количестве", — сказал Кабанов.