Полиция задержала в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве членов сети наркодилеров

"При обыске был обнаружен черный мешок для мусора, в котором было четыре вакуумных пакета с белым порошком. Экспресс-тест показал, что это амфетамин. Его было более 4 кг", — рассказал Вярат. Тогда также были задержаны трое мужчин 45, 49 и 30 лет, которых подозревают в хранении и посредничестве большого количества наркотиков, и в тот же вечер в Таллинне был задержан еще один причастный к группе мужчина 49 лет — в его доме в Пярну полиция обнаружила пару десятков грамм кокаина.