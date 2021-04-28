Полиция задержала в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве членов сети наркодилеров(5)
По словам главы отдела наркопреступлений и организованной преступности бюро криминальных преступлений Ляэнеской префектуры Тармо Вярата, работа по задержанию преступников длилась полгода и завершилась 24 марта, когда полицейским удалось остановить в Таллинне, на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Козе теэ серебристую "Тойоту".
"При обыске был обнаружен черный мешок для мусора, в котором было четыре вакуумных пакета с белым порошком. Экспресс-тест показал, что это амфетамин. Его было более 4 кг", — рассказал Вярат. Тогда также были задержаны трое мужчин 45, 49 и 30 лет, которых подозревают в хранении и посредничестве большого количества наркотиков, и в тот же вечер в Таллинне был задержан еще один причастный к группе мужчина 49 лет — в его доме в Пярну полиция обнаружила пару десятков грамм кокаина.
Ранее полиции было известно, что мужчины возят амфетамин в Пярну из Ида-Вирумаа, в тот же день в Кохтла-Ярве и Нарве были задержаны еще два члена группировки: мужчины 41 и 38 лет.