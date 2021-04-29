Сокровища затонувшего корабля находятся в высохшем русле реки в Нарве?
Среди нарвитян долгие годы ходила легенда, что на реке Нарове много столетий назад затонул корабль с грузом золота. И время от времени появлялись кладоискатели, которые хотели пролить свет на историю ”золотого корабля”. Последняя известная история поисков этого клада относится к 1930- м годам прошлого века. Говорят, что два брата из Нарвы, нашли в одном из шведских архивов документ.
В документе было указано, что искать останки затонувшего корабля и его груз нужно не в самой реке, а в том месте, где когда-то, в датский период, протекала река, но с течением времени место обмелело и теперь эта территория занята огородами местных жителей. В документе даже указывалось возможное местонахождение останков кораблекрушения. В том месте когда-то стояла деревня Нарвия и существовала переправа на другой берег реки. Там же была маленькая пристань для кораблей и место для торговли и обмена товарами между купцами.
Но по роковому стечению обстоятельств, земля, где предположительно был клад, находилась в собственности города, и нужно было получить разрешение на раскопки.
Эта преграда не смутила братьев, и они решили провести пробные раскопки на одном из частных участков, который находился вблизи желанного места. И их ждала удача! В земле они обнаружили много серебряных монет шведского периода и человеческие кости.
По мнению братьев, эта находка явно свидетельствовала, что клад есть! Прошение на разрешение раскопок на городской земле было в кратчайшие сроки отослано в соответствующие городские инстанции. ”Золотой корабль” затонул во времена Ганзейского союза, когда одна крупная немецкая фирма, входящая в Ганзейский союз послала через Нарву на корабле оплату за товар русской фирме. Оплата представляла собой слитки золота.
Однако, до русских груз так и не дошёл, а погрузился на дно реки Наровы вместе с кораблём в одну из ненастных осенних ночей. Последовавшие за этим неспокойные времена в этом регионе не позволили немцам вернуть груз золота. Постоянные войны, в которые была вовлечена Нарва, очень затрудняли поиск. Ну а со временем история про торговый корабль груженый золотом просто стёрлась из памяти горожан.
К сожалению, разрешение на поиски золота братьям так и не было выдано, так как городское управление посчитало, что имеет дело с легендой, событиями не подтверждённой фактами.
Нарвитяне всё же уверены, что груз золота и поныне покоится где-то в высохшем русле реки Наровы.
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