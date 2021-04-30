Слизни-убийцы вернулись! В Саку с надоедливыми вредителями борются с помощью необычного средства

Лузитанские улитки завоевали Европу, Эстония не исключение. Что особенно скверно — это не просто досадный вредитель, пожирающий садовые растения, а вид, опасный для человека. Они переносят болезни, даже коронавирус.

Для обитания лузитанская улитка предпочитает темные места вроде подвалов. Поэтому с ними легко соприкоснуться. И в собственном саду человек не защищен. Дети и домашние животные, играющие на улице, могут легко заносить инфекции в помещения. Слизь этих улиток не сходит с одежды даже в стиральной машине.

Ситуация особенно осложняется тем, что у испанского слизня нет естественных врагов. А сами они могут есть даже птенцов прямо из гнезд. Поскольку это вид, который выделяет много слизи, то ежи, крысы и мыши держатся от них подальше. При жевании такой добычи неизбежна смерть от удушья.

Самый простой и гуманный способ уничтожения лузитанской улитки — сбор и уничтожение в кипящей воде. Уничтоженные слизни и их яйца можно закопать в землю или отнести в компостную кучу. Собранные листья и ботву нужно по возможности компостировать в саду в отдельном месте, отвезти на станцию отходов или использовать другие определенные местным самоуправлением возможности.

Летальное лакомство для слизней

В прошлом году в Саку популяция слизней выросла настолько резко, что местным жителям пришлось обратиться за помощью к волостной управе. Сначала использовали различные виды яда, но они опасны не только для вредителей, но и для другой живности и для природы в целом.

Тогда начались поиски более экологичного средства борьбы со слизнями. Нужно было найти что-то, что приманит слизней в определенное место. Среди прочего пробовали использовать фрукты и лимонад. Вредителей отлично приманивал арбуз, но в таком случае нужно было постоянно следить за наживкой, чтобы собирать оттуда слизней.

Брожение и запах дрожжей привлекают слизней. Поэтому было решено попробовать использовать пиво — и тактика оказалась успешной! Пьянящий эффект выпивки смертелен для слизней.