Слизни-убийцы вернулись! В Саку с надоедливыми вредителями борются с помощью необычного средства(25)
Лузитанские улитки завоевали Европу, Эстония не исключение. Что особенно скверно — это не просто досадный вредитель, пожирающий садовые растения, а вид, опасный для человека. Они переносят болезни, даже коронавирус.
Для обитания лузитанская улитка предпочитает темные места вроде подвалов. Поэтому с ними легко соприкоснуться. И в собственном саду человек не защищен. Дети и домашние животные, играющие на улице, могут легко заносить инфекции в помещения. Слизь этих улиток не сходит с одежды даже в стиральной машине.
Ситуация особенно осложняется тем, что у испанского слизня нет естественных врагов. А сами они могут есть даже птенцов прямо из гнезд. Поскольку это вид, который выделяет много слизи, то ежи, крысы и мыши держатся от них подальше. При жевании такой добычи неизбежна смерть от удушья.
Самый простой и гуманный способ уничтожения лузитанской улитки — сбор и уничтожение в кипящей воде. Уничтоженные слизни и их яйца можно закопать в землю или отнести в компостную кучу. Собранные листья и ботву нужно по возможности компостировать в саду в отдельном месте, отвезти на станцию отходов или использовать другие определенные местным самоуправлением возможности.
Летальное лакомство для слизней
В прошлом году в Саку популяция слизней выросла настолько резко, что местным жителям пришлось обратиться за помощью к волостной управе. Сначала использовали различные виды яда, но они опасны не только для вредителей, но и для другой живности и для природы в целом.
Тогда начались поиски более экологичного средства борьбы со слизнями. Нужно было найти что-то, что приманит слизней в определенное место. Среди прочего пробовали использовать фрукты и лимонад. Вредителей отлично приманивал арбуз, но в таком случае нужно было постоянно следить за наживкой, чтобы собирать оттуда слизней.
Брожение и запах дрожжей привлекают слизней. Поэтому было решено попробовать использовать пиво — и тактика оказалась успешной! Пьянящий эффект выпивки смертелен для слизней.
Теперь в Саку слизняков ловят с помощью пивных ловушек — пластиковых коробок, куда наливают пиво. Их выставляют на краю леса, чтобы выползающих оттуда слизней ждала пьянящая смерть. На работу даже нанят специальный человек, который будет следить за ловушками и проверять их.
В прошлом году любимым летальным лакомством для слизней оказался пилснер от Selver, а в этом году для привлечения вредителей попробуют использовать медовое пиво.
Эстонию начинает захватывать другой заморский вредитель
Кроме испанский слизней в Эстонии начинает все чаще встречаться другой инвазивный вид — намного более быстрые и маленькие полевые черноголовые слизни.
Как и испанские слизни, эти слизни очень быстро и сильно размножаются. В прошлом году черноголовых слизней было уже в разы больше, чем испанских слизней. Для Эстонии это настолько новый вид, что совсем недавно получил название на эстонском языке.
Если испанские слизни уже были замечены в этом году, то черноголовые слизни пока на глаза людям не показывались. Удалось ли их остановить еще в прошлом году? Время покажет.