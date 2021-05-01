Докажите, что снимаете порно в Эстонии! Грязная кухня французской порноимперии обнаружилась в Нымме

В прошлом году налоговый департамент Франции провёл обыск в офисах компании Dorcel в связи с подозрениями в мошенничестве, совершённом в Эстонии. Эстонская фирма Originale Prod OÜ, занимавшаяся налоговыми махинациями для Dorcel, зарегистрирована в Нымме.

”Бимбоклуб-3: сиськи, секс и солнце”, ”Лесбийская тюрьма” и ”Девочки мисс Люцифер: хочешь мою попку?” — это лишь некоторые из работ, представленных в резюме эстонского мастера эротической фотографии Аннели Дордетт, работавшей на Marc Dorcel Productions.

”Эротическим фото я занимаюсь благодаря мужу. Он научил меня фотографировать, и теперь мне очень нравится то, чем я занимаюсь”, — делилась радостью Аннели (в то время носящая фамилию Валлах) в интервью Eesti Päevaleht в 2000 году, рассказывая о своей звёздной поездке в Париж.