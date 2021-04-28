Генпрокурор считает, что сексуальные отношения 21-летнего с 16-летней — это нормально

"Довольно много раз случалось, что несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте двух лиц, их социальная зрелость и физическое развитие находились практически на одинаковом уровне", — указано в официальной точки зрения генерального прокурора Андреса Пармаса.

По его словам, в полицию заявления пишут родители несовершеннолетних девушек, так как они недовольны тем, что у их дочерей отношения с молодыми людьми старше их на 8-9 лет. "во время следствия выясняется, что несмотря на разницу в возрасте они на одном уровне по социальной зрелости, они состоят в отношениях и с "пострадавшей" ничего не делали вопреки ее воли. Просто родители недовольны", — пишет Пармас.